Чем полезна кинза и почему некоторые ее не могут терпеть

Вкусовые предпочтения людей очень индивидуальны и связаны с генетическими особенностями во вкусовых рецепторах, считают специалисты. Генетические различия частично определяют наши симпатии и антипатии к пище, также на это влияют культурные, социальные и эмоциональные факторы и даже детские воспоминания.

Взаимодействие генетики с культурными нормами питания, доступом к пище и другими факторами может определить наше отношение к разным продуктам. Чем так полезна кинза и как ее правильно употреблять, пишет Eat This Not That.

Какая кинза на вкус

Кинза содержит много молекул, способствующих ее аромату и вкусу. Некоторые из этих молекул называются альдегидами, и существующие исследования показали, что многие люди воспринимают альдегиды как имеющие мыльный вкус или запах. Возможно, некоторые люди более или менее способны ощущать "мыльность" и могут спокойно употреблять кинзу.

В то же время, независимо от того, имеет ли кинза для вас мыльный вкус, это будет зависеть от генетики, считают эксперты. На втором плане – культура, была ли она у вас в детстве и какие у вас остались первые эмоции и ассоциации от потребления кинзы.

Кинза, или кориандр, имеет несколько полезных свойств для организма:

Кинза содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами и предотвращают окисление клеток, что может снижать риск развития заболеваний. Она является источником витаминов К, А и С, а также содержит магний, железо и кальций, способствующие общему здоровью. Витамин А улучшает здоровье кожи и волос, а также повышает энергию. Некоторые исследования показали, что потребление кинзы может помочь снизить воспаление в организме благодаря ее антиоксидантным свойствам. Кинза содержит соединения, которые способствуют здоровью желудочно-кишечного тракта, облегчая пищеварение и способствуя здоровью кишечника. Некоторые исследования указывают, что кинза может помогать снижать уровень сахара в крови, что полезно для людей с диабетом или риском развития сахарного диабета.

Как потреблять кинзу

Попытайтесь измельчить листья перед потреблением, ведь это может облегчить вкусовые свойства, поскольку высвобожденные ферменты превращают неблагоприятный вкус в нечто более мягкое.

Что делать, когда кинза все равно не понравилась

Если вы хотите приучить ребенка к кинзе, то ему нужно попробовать это яркое растение около 20 раз, прежде чем принять новую еду. Со взрослыми людьми, полагают специалисты, возможна такая же история.

Если вам все равно не удалось полюбить кинзу, попробуйте предпочесть такие травы, как гвоздика, орегано, розмарин, петрушка или базилик. Из них вы также сможете получить полезные витамины, а также зарядиться питательными веществами из молодого картофеля, капусты, моркови, манго или бананов.

