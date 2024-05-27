Смузи из зеленой капусты кали: идеальный баланс пикантности и сладости для вашего здоровья
Регулярное употребление капусты помогает улучшить здоровье ваших глаз и обеспечивает организм большим количеством питательных веществ. Капуста кале является отличным суперпродуктом, который известен своим высоким содержанием лютеина.
Это идеальный вариант ингредиентов для коктейлей, которые не только питательны, но и вкусны. OBOZ.UA предлагает несколько вариантов этих освежающих напитков.
Смузи из зеленой капусты
Для приготовления нужно смешать капусту с бананом, яблоком и имбирем для пикантного вкуса. Ведь банан придает крему и сладости, уравновешивая крепкий вкус капусты, а яблоко обеспечивает дополнительную клетчатку и витамин С. В свою очередь имбирь придает этой смеси бодрость, идеально подходящую для утренней бодрости.
Тропическая листовая капуста
Для получения невероятного вкуса следует смешать хрустящую капусту со сладким ананасом, сочным манго и кокосовой водой. Для поддержания пищеварения подойдут ананас и манго, богатые витаминами А и С, а также ферментами. Это идеальный выбор для улучшения энергетического уровня, ведь кокосовая вода богата необходимыми электролитами.
Ягодно-капустный – антиоксидантный взрыв
Этот вариант смузи идеально подходит для тех, кто ставит своей целью бороться со свободными радикалами. Добавьте листовую капусту, смесь ягод (например, чернику, клубнику и малину), семена чиа и миндальное молоко. Эта смесь улучшает работу сердца, ведь ягоды богаты антиоксидантами, а семена чиа полны омега-3 жирными кислотами. В свою очередь миндальное молоко добавляет кремовую текстуру без лишних калорий.
Сливочное наслаждение с авокадо и капустой
Для приготовления смешайте спелое авокадо с листовой капустой, огурцом, лимонным соком и ноткой меда для сладости. Эта смесь способствует повышению хорошего уровня холестерина, ведь авокадо не только добавляет консистенции, но насыщен здоровыми жирами. В то же время огурец добавляет смеси свежести, лимонный сок обеспечивает пикантный вкус.
Смузи со специями из капусты
Для приготовления смешайте капусту вместе с яблочным уксусом (ACV), корицей, мускатным орехом и ванильным экстрактом, а также добавьте ледяное миндальное молоко. Это смузи улучшает пищеварение, в то время как корица и мускатный орех добавляют тепла и глубины вкусового профиля. Все компоненты этой смеси также обладают сильными противовоспалительными свойствами.
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