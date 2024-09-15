Чем полезно манго: основные преимущества для вашего здоровья

Манго – это не только вкусный фрукт, но и настоящий кладезь полезных веществ. В отличие от сладостей, оно естественно сладко и богато питательными элементами.

Однако не все знают, что манго может стать важным поставщиком одного из самых необходимых для организма витаминов. Больше об этом пишет издание eatthis.com.

Диетолог Киран Кэмпбелл отмечает, что потребление манго имеет много преимуществ, однако основным из них является высокое содержание витамина С. Получить этот витамин через манго – это один из способов укрепить свое здоровье.

Преимущества витамина С

"Манго является отличным источником питательных веществ, необходимых для обеспечения вашей ежедневной нормы. Например, одна чашка манго содержит 99 калорий, менее 1 г жира, 277 мг калия (7% суточной нормы), 2,6 г клетчатки и аж 100% суточной нормы. витамина С", – объясняет Кэмпбелл.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в среднем одному манго может быть до 122 мг витамина С, при том что ежедневная потребность в этом витамине составляет от 75 до 90 мг. Для сравнения, апельсины, часто употребляемые для получения витамина С, содержат лишь около 82 миллиграммов на фрукт.

Получая витамин С из манго, вы вносите вклад в свое здоровье разными способами. По словам диетолога Рэйчел Файн, потребление этого витамина может облегчить симптомы простуды и ускорить выздоровление. Кроме того, он улучшает усвоение железа, особенно если есть продукты из обоих элементов одновременно. Например, сушеное манго можно добавить к смеси с орехами и семенами, богатыми железом.

Витамин С также оказывает положительное влияние на состояние сердца, глаз и кишечника, способствует выработке коллагена и является мощным антиоксидантом, который может помочь в профилактике заболеваний. Недостаточность этого витамина может привести к усталости, ухудшению настроения и проблемам с кожей.

Другие преимущества манго

Кроме витамина С, манго содержит множество других важных элементов. Кэмпбелл отмечает: "Манго обеспечивает организм не только витамином С, но и калием и клетчаткой, при этом не содержит натрия, насыщенных жиров, холестерина или добавленного сахара. Это настоящий источник питательных веществ, отлично впишется в любую диету".

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