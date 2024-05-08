Чем полезны сухофрукты и орехи: 5 удивительных свойств этих продуктов
Сухофрукты – это фрукты, из которых естественным или искусственным путем удалена вода. Всем известно, что они полезны для здоровья, но мало кто представляет, как именно они влияют на наш организм.
В этой статье OBOZ. UA рассказывает о 5 удивительных особенностях сухофруктов и орехов, о которых вам следует знать.
Борются с запорами
Сухофрукты богаты клетчаткой. Они улучшают пищеварение, выводят из организма токсины и шлаки, и полезны для желудка и кишечника.
Лучшие сухофрукты для борьбы с запорами – инжир, чернослив и финики. Включите их в свой ежедневный рацион и проблема с пищеварением будет решена.
Повышают уровень гемоглобина
Пониженный уровень гемоглобина – самая распространенная причина усталости и утомляемости. Сухофрукты богаты витамином B, фосфором и медью, повышающими гемоглобин в крови.
Включите сушеный инжир в свой рацион, чтобы повысить уровень железа в организме и предотвратить анемию.
Контролируют уровень холестерина и поддерживают здоровье сердца
Эти продукты снижают риск сердечных заболеваний, инсульта и остановки сердца.
Исследования показывают, что регулярное употребление миндаля снижает уровень плохого холестерина и способствует здоровью сердца.
Орехи кешью отлично подходят для поддержания здоровья сердца – они препятствуют образованию бляшек и обеспечивают свободный ток крови в артериях.
Фундук известен тем, что повышает уровень хорошего холестерина.
Уменьшают тревожность и помогают бороться с депрессией
Депрессия и беспокойство не лучшим образом сказываются на нашем самочувствии. Сухофрукты содержат бета-каротин – антиоксидант, который борется с беспокойством и улучшает сон.
Здоровая диета с большим количеством семян и орехов, а также регулярные физические упражнения ослабляют с депрессии и улучшают качество сна.
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