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Чем полезны сухофрукты и орехи: 5 удивительных свойств этих продуктов

Мария Шевчук
Новости медицины
1 минута
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Чем полезны сухофрукты и орехи: 5 удивительных свойств этих продуктов

Сухофрукты – это фрукты, из которых естественным или искусственным путем удалена вода. Всем известно, что они полезны для здоровья, но мало кто представляет, как именно они влияют на наш организм.

В этой статье OBOZ. UA рассказывает о 5 удивительных особенностях сухофруктов и орехов, о которых вам следует знать.

Борются с запорами

Сухофрукты богаты клетчаткой. Они улучшают пищеварение, выводят из организма токсины и шлаки, и полезны для желудка и кишечника.

Лучшие сухофрукты для борьбы с запорами – инжир, чернослив и финики. Включите их в свой ежедневный рацион и проблема с пищеварением будет решена.

Повышают уровень гемоглобина

Пониженный уровень гемоглобина – самая распространенная причина усталости и утомляемости. Сухофрукты богаты витамином B, фосфором и медью, повышающими гемоглобин в крови.

Включите сушеный инжир в свой рацион, чтобы повысить уровень железа в организме и предотвратить анемию.

Контролируют уровень холестерина и поддерживают здоровье сердца

Эти продукты снижают риск сердечных заболеваний, инсульта и остановки сердца.

Исследования показывают, что регулярное употребление миндаля снижает уровень плохого холестерина и способствует здоровью сердца.

Орехи кешью отлично подходят для поддержания здоровья сердца – они препятствуют образованию бляшек и обеспечивают свободный ток крови в артериях.

Фундук известен тем, что повышает уровень хорошего холестерина.

Чем полезны сухофрукты и орехи: 5 удивительных свойств этих продуктов

Уменьшают тревожность и помогают бороться с депрессией

Депрессия и беспокойство не лучшим образом сказываются на нашем самочувствии. Сухофрукты содержат бета-каротин – антиоксидант, который борется с беспокойством и улучшает сон.

Здоровая диета с большим количеством семян и орехов, а также регулярные физические упражнения ослабляют с депрессии и улучшают качество сна.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, как правильно мариновать домашние фрукты и овощи.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская