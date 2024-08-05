Чем завтракать, чтобы продлить долголетие: диетологи раскрывают секрет

Есть много способов начать день здорово. Физические упражнения, медитация и ведение дневника – привычки, которые вы, возможно, уже используете, но обращаете ли вы внимание на завтрак?

Хотя важно иметь сбалансированный завтрак, есть один простой продукт, который можно добавить в рацион, чтобы продлить жизнь. И это не какая-нибудь экзотическая добавка или редкий продукт, а что-то гораздо доступнее. По словам eatthis.com, лучшая привычка для долголетия – есть больше растительных продуктов на завтрак.

Как растительные продукты на завтрак способствуют долголетию?

Исследование 2020 показало, что высокое потребление растительной пищи снижает риск смертности, тогда как потребление красного и обработанного мяса повышает этот риск.

Больше растений в рационе не значит, что нужно стать веганом, и это больше, чем просто фрукты и овощи. Хотя они прекрасны, можно также наслаждаться орехами, семенами, бобовыми и цельными зернами. Ищите способы увеличить потребление растительной пищи во время завтрака.

Потребление большего количества растений не только способствует долголетию, но и приносит другие преимущества. К примеру, клетчатка из растительных продуктов нормализует пищеварение и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Витамины и антиоксиданты из растений укрепляют иммунную систему.

Лучшие растительные продукты для завтрака

Обычные нерастительные продукты, такие как йогурт и яйца могут оставаться частью вашего завтрака, просто добавляйте к ним растительные компоненты.

Например, йогурт можно использовать в качестве белкового основания для смузи с фруктами и овощами или сочетать его с овсянкой и семенами чиа для приготовления легкой овсянки на ночь.

Вместо яиц с беконом на завтрак, попробуйте добавить овощи в омлет и подавайте его с фруктами. Если вы любите легкий завтрак, добавьте банан к протеиновому батончику или возьмите горсть орехов.

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