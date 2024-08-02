Худшая привычка для завтрака, повышающая уровень сахара в крови

Перед тем, как тянуться за сладкими хлопьями или заливать блины сиропом, задумайтесь о том, полезно ли это вашему организму с самого утра. Пищевые привычки должны подпитывать и поддерживать функциональность тела, а не вредить ему.

Если ваш завтрак не отвечает потребностям организма, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем в будущем. Гипергликемия или постоянный высокий уровень глюкозы в крови часто определяются как преддиабет и могут вызвать серьезные осложнения, пишет eatthis.com.

По словам медицинского эксперта Лорен Манакер, одна из худших ошибок, которую можно совершить на завтрак, – это пропуск белка, клетчатки и полезных жиров.

Сладкие завтраки и их влияние на уровень сахара в крови

Типичные завтраки часто богаты углеводами и рафинированным сахаром, что приводит к резким скачкам сахара в крови, считает диетолог Джули Аптон.

"Пища, богатая сахаром или низкокачественными обработанными углеводами, быстро переваривается, что вызывает быстрое повышение уровня сахара в крови", – объясняет Джули.

Это может привести к тому, что уровень сахара в крови будет оставаться высоким в течение нескольких часов после еды.

Долговременные последствия высокого уровня сахара в крови

"Плохие пищевые привычки могут уменьшить способность вашего организма должным образом перемещать глюкозу из крови в клетки для получения энергии", – говорит диетолог Молли Хембри.

Пропуск завтрака может повысить уровень сахара в крови после обеда и ужина.

Завтрак, богатый белками и клетчаткой

Включение в завтрак белков, клетчатки и полезных жиров способствует стабилизации уровня глюкозы и инсулина в организме после еды.

Один из способов улучшить завтрак – сочетать цельнозерновые углеводы, такие как цельнозерновой хлеб или овсянку, с орехами, содержащими полезные жиры, растительный белок и клетчатку. По данным клиники Майо, продукты с пищевыми волокнами помогают контролировать уровень сахара в крови, замедляя переваривание пищи и расщепление глюкозы.

Потребляя больше белков, меньше добавленного сахара и жиров на завтрак, вы можете избежать резких скачков сахара в крови. Белок замедляет пищеварение и дольше обеспечивает сытость, что важно для контроля уровня сахара в крови после еды.

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