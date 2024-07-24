Четыре привычки употребления йогурта, которые помогут похудеть: совет диетолога

Включение йогурта в ваш ежедневный рацион – всегда хорошая идея. Эта кремовая закуска имеет множество преимуществ. Йогурт с активными культурами может улучшить здоровье вашего кишечника, помогая при запорах и даже непереносимости лактозы.

По данным Школы общественного здоровья Гарвардского университета, этот питательный продукт также является отличным источником кальция и белка. Йогурт – это отличный выбор для тех, кто стремится похудеть. Издание eatthis.com собрало лучшие привычки употребления йогурта для похудения, по советам эксперта.

Диетолог Лорен Манакер объяснила: "Йогурт – отличная еда для диеты, направленной на похудение. Он содержит высококачественный белок и в зависимости от выбора может содержать сытный жир. Он универсален, экономичен и вкусен. Многие йогурты содержат живые и активные культуры, поддерживающие здоровую микробиоту кишечника".

Как йогурт помогает похудеть?

Исследования показывают, что употребление йогурта связано с понижением веса. Исследование Университета Теннесси рассказало, что участники, ежедневно употреблявшие три порции обезжиренного йогурта в рамках диеты с ограничением калорий, потеряли на 61% больше жира и на 22% больше веса, чем те, кто просто сократил потребление калорий. По данным WebMD, люди, которые ели йогурт, также почувствовали уменьшение жира на животе на 81% по сравнению с группой, просто сократившей калории.

Сочетайте йогурт с незрелым бананом

Если вы любите бананы, попробуйте совмещать йогурт с незрелым бананом. По словам Манакера, недозрелый банан является источником пребиотической клетчатки, способствующей потере веса. Пребиотики подкармливают пробиотики в вашем йогурте, поддерживая здоровую кишечную микробиоту, - объясняет Манакер.

Добавляйте грецкие орехи

Грецкие орехи богаты белоком, клетчаткой и полезными жирами. Манакер советует: "Добавление грецких орехов к йогурту поможет вам дольше ощущать сытость, что способствует похудению".

Контролируйте размер порции

Йогурт – полезный продукт, но важно контролировать размер порции. Манакер предупреждает, что слишком большое количество йогурта с высоким содержанием сахара и жира может навредить вашей талии. Не забывайте о порциональности, чтобы поддерживать свой прогресс в похудении.

Подслаждайте йогурт свежими фруктами

Последний совет – добавлять в йогурт свежие фрукты вместо источников добавленного сахара. Манакер отмечает: Выбор фруктов для сладости вместо сиропов или меда помогает поддерживать уровень сахара в крови и способствует похудению благодаря клетчатке во фруктах.

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