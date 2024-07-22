Популярные продукты, содержащие больше кальция, чем стакан молока

Кальций является важным минералом, который необходимо ежедневно потреблять, поскольку он способствует поддержанию здоровья костей и помогает организму поглощать важные питательные вещества, такие как витамин D. Поскольку наш организм не способен производить этот минерал самостоятельно, необходимо получать его из пищи.

Кроме традиционных молочных продуктов, существует много других продуктов, богатых кальцием. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, один стакан 1% молока содержит около 305 миллиграммов минерала. Впрочем, есть альтернативы, которые могут обеспечить даже больше кальция, пишет eatthis.com.

Ниже приведем пять примеров продуктов и напитков, содержащих больше кальция, чем один стакан молока.

Тофу

Полстакана тофа с добавлением сульфата кальция содержат 434 миллиграмма кальция. Это на 100 миллиграммов больше, чем в стакане коровьего молока.

Шпинат

Тарелка вареного шпината содержит 250 мг кальция. Если добавить еще четверть тарелки, вы получите больше кальция, чем в одном стакане молока.

Миндальное молоко

Миндаль является отличным источником кальция, обеспечивая около 75 миллиграммов на 30 граммов. Однако одна чашка обогащенного растительного молока из миндаля еще богаче кальция – содержит аж 450 миллиграммов.

Сардины (с костями)

Одна банка сардин с костями содержит примерно 325 миллиграмм кальция. Попробуйте их с цельнозерновыми крекерами или крекерами на основе семян, а также с хрустящим белым вином – это может стать вашим любимым перекусом.

Апельсиновый сок

Чашка апельсинового сока без мякоти, обогащенного кальцием и витамином D, содержит 350 мг кальция, что составляет примерно 25% рекомендуемой суточной нормы. Кроме того, этот напиток обеспечивает 100% вашей суточной потребности в витамине С.

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