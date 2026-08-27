Черный чай оставляет пятна на зубах: как сохранить белую улыбку

Черный чай — один из самых популярных напитков в мире, однако его регулярное употребление может повлиять на цвет зубной эмали. Темные соединения, содержащиеся в напитке, способны оставлять заметный желтоватый налет.

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В то же время отказываться от любимого чая вовсе не обязательно. Ученые выяснили, что простой ингредиент, который часто добавляют в напиток, может помочь снизить риск появления пятен на зубах, пишет eatthis.com.

У крепкого черного чая есть одна распространенная проблема – этот напиток способен оставлять заметный темный налет на зубах. Причина заключается в высоком содержании танинов – растительных соединений, которые имеют темный цвет и могут взаимодействовать с поверхностью зубов. Именно из-за них эмаль со временем может приобретать желтоватый оттенок. Подобный эффект могут вызывать и другие темные напитки.

Однако отказываться от любимого черного чая не обязательно. Ученые предложили простой способ, который потенциально может уменьшить его влияние на цвет зубов: добавлять в напиток небольшое количество коровьего молока.

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В ходе исследования специалисты оценили цвет удаленных человеческих зубов до начала эксперимента. Затем их поместили на 24 часа в раствор обычного черного чая или чая с добавлением молока. По завершении эксперимента цвет зубов проверили повторно.

Результаты показали, что зубы, которые контактировали со смесью чая и молока, оставались более светлыми, чем те, что находились только в чае. Исследователи предположили, что добавление молока может помочь уменьшить образование темного окраса, связанного с регулярным употреблением черного чая.

По мнению авторов исследования, ключевую роль в этом процессе играет казеин – один из белков, содержащихся в молоке. Он может связывать танины, которые способствуют появлению пятен на зубах. В результате меньше этих веществ взаимодействует с поверхностью эмали.

Таким образом, добавление молока в черный чай может стать простым способом снизить риск потемнения зубов. В то же время для поддержания здоровья и естественного цвета эмали важно также регулярно соблюдать правила гигиены полости рта.

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