Четыре категории людей, которым не стоит употреблять стейк: мнение медиков

Нежирный стейк в умеренных количествах может являться частью сбалансированного рациона. Однако существуют категории людей, для которых употребление стейка может быть опасно из-за определенных заболеваний, и им следует избегать его полностью.

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Как отмечает доктор Майк Болл, для большинства людей стейк является источником питательных веществ, помогающих в построении мышечной массы и поддержании здоровья крови. Однако он также подчеркивает: "Красное мясо содержит большое количество насыщенных жиров, а регулярное его употребление связано с повышенным риском высокого уровня холестерина, сердечных заболеваний и даже рака, особенно колоректального". Больше об этом пишет eatthis.com.

1. Люди с проблемами пищеварительной системы

Стейк может создавать трудности для людей с нарушением желудочно-кишечного тракта. Доктор Болл объясняет, что красное мясо тяжело усваивается, особенно если у человека есть проблемы с пищеварением. Пища, богатая белками и жирами, как стейк, долго переваривается, и это может приводить к вздутию живота и дискомфорту. По словам медицинских экспертов Geelong Medical Group, такие симптомы возникают из-за накопления токсинов в пищеварительной системе.

2. Люди с аллергией на красное мясо

"Те, кто имеет аллергию на красное мясо, должны полностью избегать стейка", – отмечает доктор Болл. Хотя иногда случайное употребление стейка может не повлечь за собой серьезных последствий, при наличии аллергии это может быть опасно. Особое внимание следует обратить на синдром альфа-гал – редкую аллергию на продукты животного происхождения, в частности красное мясо.

Клиника Мэйо объясняет, что симптомы могут появляться через несколько минут после употребления мяса и проявляться в виде крапивницы, зуда, экземы, головных болей или даже отеков лица, языка и горла.

3. Люди с диабетом

Люди с диабетом должны быть особенно осторожны с красным мясом. Оно содержит значительное количество насыщенных жиров, что может повышать уровень "плохого" холестерина и способствовать повышению АД.

Как подчеркивает доктор Седрина Колдер, специалист в области медицины, люди с диабетом имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, и употребление стейка только усугубляет этот риск.

4. Люди с генетической предрасположенностью к колоректальному раку

Частое употребление стейка может способствовать развитию рака толстой кишки, особенно у людей, имеющих наследственную предрасположенность к этому заболеванию. По словам доктора Колдера, красное мясо, в частности стейк, содержит соединения, которые могут вызвать мутации и повышать риск раковых заболеваний.

Исследование Harvard Health показывает, что ежедневное потребление более 5 порций красного мяса может повысить риск развития рака толстой кишки на 28%. Поэтому, если в вашей семье были случаи колоректального рака, следует ограничить употребление стейка или вообще от него отказаться.

Альтернативы красному мясу

Если вы относитесь к одной из перечисленных категорий и не можете себе позволить стейк, есть здоровые альтернативы. Доктор Болл рекомендует рассмотреть оленину, мясо кабана или бизона, содержащие меньше насыщенных жиров, чем говядина. Кроме того, если вы все же хотите употреблять говядину, выбирайте песни куски.

Таким образом, даже если стейк может быть вне вашего рациона, есть много здоровых и вкусных альтернатив, которые позволят наслаждаться едой без ущерба для здоровья.

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