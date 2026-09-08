Число случаев заболевания раком может вырасти на 67%: ученые дали неутешительный прогноз

К 2050 году число новых случаев рака в мире может вырасти на 67% — почти до 34 миллионов в год. В то же время ученые считают, что значительную часть смертей от онкологических заболеваний можно будет предотвратить благодаря профилактике и своевременной диагностике.

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Такие оценки основаны на данных о заболеваемости и смертности от рака в 186 странах мира. Исследование опубликовано в журнале CA: A Cancer Journal for Clinicians, сообщает Sciencedaily.

Заболеваемость раком растет

Примерно каждый пятый человек в течение жизни сталкивается с онкологическими заболеваниями. В 2024 году в мире было зарегистрировано почти 21 миллион новых случаев рака, а около 9,8 миллиона человек умерли от онкологических заболеваний.

К 2050 году количество новых диагнозов может вырасти до 34 миллионов в год. Ожидается, что примерно каждый девятый мужчина и каждая 13-я женщина будут умирать от онкологических осложнений.

Главными причинами такого роста ученые называют рост и старение населения, а также демографические изменения.

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"Рак является одним из самых серьезных вызовов для здравоохранения в XXI веке и главным препятствием для увеличения продолжительности жизни в мире", — отметила главная автор исследования, врач Хюна Сун.

Какие виды рака наиболее распространены

Оценки ученых основаны на данных базы GLOBOCAN за 2024 год, которая содержит информацию о 34 типах рака в 186 странах мира.

Самые высокие показатели заболеваемости фиксируются в Австралии и Новой Зеландии, тогда как самые низкие — в отдельных частях Африки и Южно-Центральной Азии. В то же время высокая смертность наблюдается среди мужчин в Восточной Европе и среди женщин в Меланезии.

Наиболее распространенным видом онкологии остается рак легких. В 2024 году его диагностировали почти у 2,6 миллиона человек, что составляет около 13 % всех новых случаев рака.

От рака легких умерли около 1,9 миллиона человек — это 19 % всех смертей от онкологических заболеваний. Основным фактором риска остается курение.

Второе место по количеству новых случаев занимает рак молочной железы — около 2,4 миллиона диагнозов и 694 тысячи смертей. Он остается главной причиной смерти от рака среди женщин.

Колоректальный рак занимает третье место по заболеваемости — более 2 миллионов новых случаев. По смертности он занимает второе место: от этого вида онкологии умерли около 918 тысяч человек.

Рак печени диагностировали примерно у 843 тысяч человек, а умерли от него 732 тысячи пациентов. По смертности этот вид онкологии занимает третье место в мире.

Среди мужчин вторым по распространенности является рак предстательной железы — около 1,5 миллиона новых случаев и 420 тысяч смертей. Самые высокие показатели смертности от этого заболевания фиксируются в Карибском бассейне и странах Африки к югу от Сахары.

Рак желудка стал причиной около 980 тысяч новых случаев и 642 тысяч смертей. Самые высокие показатели заболеваемости им наблюдаются в Восточной Азии.

Рак шейки матки остается главной причиной смерти от онкологических заболеваний среди женщин в 26 странах, преимущественно в Африке к югу от Сахары, а также в Центральной и Южной Америке.

Рак поджелудочной железы занимает 11-е место по количеству новых случаев, однако стал причиной почти полумиллиона смертей и занял шестое место по этому показателю.

Большинство смертей можно предотвратить

Несмотря на прогнозируемый рост числа онкологических заболеваний, исследователи считают, что значительной части смертей можно избежать. Для этого странам необходимо усиливать профилактику и обеспечивать людям доступ к ранней диагностике и эффективному лечению.

"Профилактика должна быть абсолютным приоритетом для всех. Мы должны активизировать усилия, чтобы помочь людям отказаться от табака и алкоголя, избегать инфекций, связанных с раком, поддерживать здоровый вес и больше двигаться каждый день", — подчеркнул соавтор исследования доктор Ахмедин Джемал.

Напомним, некоторые продукты могут повышать риск развития онкологических заболеваний. Эксперты советуют пересмотреть рацион и максимально ограничить потребление потенциально опасных продуктов.

Как писал OBOZ.UA, питание может влиять на риск развития рака, в частности из-за хронического воспаления в организме. Ученые советуют обращать внимание на баланс жирных кислот и чаще включать в рацион продукты, богатые омега-3.

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