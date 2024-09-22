Чрезмерное потребление белка: когда полезный элемент становится опасным

Потребление необходимых продуктов, содержащих белок, поможет укрепить мышцы, сохранить аппетит, ускорить восстановление после физических нагрузок и принести много других преимуществ. Однако употребление белка также может иметь и отрицательные последствия.

По информации клиники Майо, люди, ведущие активный образ жизни, нуждаются около 1,2-2 г белка на килограмм массы тела. Нежирное мясо, птица, морепродукты – это популярные источники белка, но не забывайте и об альтернативах, таких как яйца, бобовые, орехи и некоторые молочные продукты, в частности сыр, пишет eatthis.com.

Итак, какое количество белка становится избыточным? Ответ на этот вопрос знают эксперты The Nutrition Twins – Лисси Лакатос и Темми Лакатос Шеймс. Диетолог рассказали о побочных эффектах, связанных с умеренным потреблением белка.

Вы можете почувствовать вздутие

Вздутие жизни – это ощущение тяжести, которое возникает, когда желудок кажется переполненным. Часто причиной является быстрое потребление, употребление газообразующих продуктов или питье через соломинку. Но избыток белка в рационе также может влиять на это.

"Люди на диетах с высоким содержанием белка часто испытывают вздутие из-за нехватки клетчатки, поскольку они потребляют меньше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и бобовых. Это может привести к дискомфорту в желудке", – объясняют Nutrition Twins.

Ощущение голода снижается

Белок хорошо насыщает, помогая контролировать аппетит. Если вы сократите углеводы и жиры, увеличив количество белка, гормона голода, грелина, будет снижаться, а уровень гормонов сытости – повышаться. Это особенно полезно для тех, кто пытается похудеть, поскольку снижение голода предотвращает переедание.

Возможен прирост жира

Переедание является одной из причин скопления жировых отложений, в особенности в области животика. Избыток белка может способствовать этому.

"Увеличение белка не всегда означает прирост мышечной массы. Если вы не занимаетесь интенсивными силовыми тренировками, избыток белка может превратиться в жир", – предполагают диетологи.

Плохой запах изо рта

Некоторые продукты могут вызвать неприятный запах изо рта. Однако, если вы уменьшите потребление углеводов, организм может перейти в состояние кетоза – процесс, при котором образуется альтернативный источник энергии, вызывающий специфический запах, похожий на лак для ногтей.

Снижение концентрации

Недостаточное потребление углеводов может ослабить работу мозга, после чего мозгу не хватает топлива для эффективной работы. Это может привести к рассеянному вниманию и общему снижению когнитивных способностей. Однако это состояние можно быстро исправить, добавив в рацион больше углеводов и клетчатки.

Риск накопления тяжелых металлов

Многие люди на высокобелковой диете используют белковые порошки, которые могут выращивать тяжелые металлы, такие как свинец, мышьяк, кадмий и ртуть. Эти вещества опасны для здоровья, поэтому проверяйте, протестирован ли ваш белковый порошок на загрязнение.

Опасность почек

Почки выполняют немаловажную роль в фильтрации вредных веществ из организма. Избыток белка увеличивает нагрузку на почки из-за необходимости обрабатывать азот, что может привести к образованию камней и повреждению почек.

Ослабление иммунитета

Рацион, сосредоточенный на белках, может оказывать влияние на иммунную систему. Вы можете недополучать важные питательные вещества. Следует есть также фрукты, овощи и цельные зерна.

Быстрая потеря веса

Диета с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов может привести к быстрой потере веса. Углеводы поддерживают воду в организме, поэтому их снижение влечет за собой выведение запасов гликогена и воды. Это может мотивировать людей, которые пытаются похудеть, но важно помнить, что такая потеря не является стойкой. Вес вернется, как только вы вернете углеводы обратно в свой рацион.

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