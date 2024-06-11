Что будет, если начать есть больше апельсинов: все преимущества
Апельсины полезны не только благодаря содержанию витамина С. Цитрусовые также имеют другие преимущества для здоровья, в частности соединения для борьбы с раком.
Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что апельсины содержат калий и фосфор, вещества, помогающие предотвратить хронические заболевания.
Польза потребления апельсинов:
Улучшение пищеварения
Апельсин содержит клетчатку, которая помогает в пищеварении, регулирует уровень сахара в крови, поддерживает регулярный стул кишечника. Следует помнить, что слишком большое количество клетчатки может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.
Уменьшение жира
Клетчатка помогает снизить уровень холестерина и висцерального жира. Согласно исследованию 2022 года, у людей, увеличивших потребление клетчатки, уменьшилась масса тела и висцеральный жир. В то время как избыток висцерального жира увеличивает воспаление и риск хронических заболеваний, а именно диабета второго типа, высокого кровяного давления и некоторых видов рака.
Также уменьшить жировую массу помогают флавоноиды, содержащиеся в апельсинах.
Поддержка иммунной системы
Средний апельсин содержит почти 100% ежедневной нормы витамина С, поддерживающего иммунную систему. Также этот витамин нужен для выработки коллагена.
Помощь в усвоении железа
Витамин С помогает усваивать железо, недостаток которого может привести к усталости организма.
Защита от хронических заболеваний
Флавоноиды обладают антиоксидантными, противовоспалительными , противовирусными и противомикробными свойствами. Согласно исследованию, антиоксиданты помогают оградить клетки от повреждений. В то время как окислительный стресс может привести к воспалению.
Снижение риска рака
Флавоноиды в цитрусовых шкурках помогают предотвратить рост и распространение раковых клеток.
Улучшение когнитивных функций
Потребление цитрусового сока улучшает когнитивные функции у пожилых людей.
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