Что будет, если начать есть больше апельсинов: все преимущества

Апельсины полезны не только благодаря содержанию витамина С. Цитрусовые также имеют другие преимущества для здоровья, в частности соединения для борьбы с раком.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что апельсины содержат калий и фосфор, вещества, помогающие предотвратить хронические заболевания.

Польза потребления апельсинов:

Улучшение пищеварения

Апельсин содержит клетчатку, которая помогает в пищеварении, регулирует уровень сахара в крови, поддерживает регулярный стул кишечника. Следует помнить, что слишком большое количество клетчатки может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.

Уменьшение жира

Клетчатка помогает снизить уровень холестерина и висцерального жира. Согласно исследованию 2022 года, у людей, увеличивших потребление клетчатки, уменьшилась масса тела и висцеральный жир. В то время как избыток висцерального жира увеличивает воспаление и риск хронических заболеваний, а именно диабета второго типа, высокого кровяного давления и некоторых видов рака.

Также уменьшить жировую массу помогают флавоноиды, содержащиеся в апельсинах.

Поддержка иммунной системы

Средний апельсин содержит почти 100% ежедневной нормы витамина С, поддерживающего иммунную систему. Также этот витамин нужен для выработки коллагена.

Помощь в усвоении железа

Витамин С помогает усваивать железо, недостаток которого может привести к усталости организма.

Защита от хронических заболеваний

Флавоноиды обладают антиоксидантными, противовоспалительными , противовирусными и противомикробными свойствами. Согласно исследованию, антиоксиданты помогают оградить клетки от повреждений. В то время как окислительный стресс может привести к воспалению.

Снижение риска рака

Флавоноиды в цитрусовых шкурках помогают предотвратить рост и распространение раковых клеток.

Улучшение когнитивных функций

Потребление цитрусового сока улучшает когнитивные функции у пожилых людей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о https://healthnews.obozrevatel.com/rus/bazilik-korisni-vlastivosti-ta-perevagi-dlya-zdorovya.htm в пользу базилика для здоровья человека.

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