Что будет, если убрать овсянку с завтрака: последствия, о которых не предупреждают диетологи

Овсянка давно считается одним из самых полезных вариантов завтраков, и не зря. Она обеспечивает организм клетчаткой, поддерживает пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Но несмотря на это многие люди отказываются от нее из-за модных диет или изменения пищевых привычек. Научные исследования показывают, что такой отказ может иметь незаметные, но существенные последствия для здоровья, пишет eatthis.com.

Ваш рацион может стать менее полезным

Чтобы поддерживать сбалансированное питание, овсянка может быть одним из самых простых решений. Согласно исследованию в журнале Food & Nutrition Research, дети, которые употребляют овсянку, в среднем имеют лучшее качество рациона. Если убрать её из меню, общий суточный выбор пищи может стать менее здоровым. Но это не приговор: главное – сознательно контролировать баланс нутриентов.

Вы можете есть больше в течение дня

Отсутствие овсянки на завтрак может привести к усиленному голоду в течение дня. В 2016 году журнал Journal of the American College of Nutrition опубликовал данные, что потребление овсянки обеспечивает дольше ощущение сытости, снижает аппетит и помогает уменьшить общую калорийность рациона. Без неё возрастает риск перекусить чем-то калорийным ещё до обеда.

Вес может увеличиться

Если ваша цель – контроль веса или уменьшение жира на животе, спешить с отказом от овсянки не стоит. Исследование 2013 года в журнале Plant Foods for Human Nutrition показало, что регулярное потребление овсянки способствует снижению абдоминального жира и уменьшению показателей ожирения. В группе плацебо такого эффекта не наблюдалось.

Уровень холестерина может возрасти

Здоровый уровень холестерина – один из способов предотвратить сердечно-сосудистые проблемы, включая инсульт и инфаркт. Обзор исследований 2019 года, опубликованный в журнале Frontiers in Nutrition, обнаружил "значительные клинические доказательства" того, что бета-глюкан, который содержится в овсе, помогает снижать уровень холестерина. Если же устранить овсянку, получить этот эффект будет сложнее: подобное количество бета-глюкана содержит только ячмень, тогда как сорго, грибы рейши, твёрдые сорта пшеницы или водоросли далеко не все употребляют регулярно.

Риск сердечного приступа может повыситься

Прежде чем заменить овсянку другим завтраком, стоит учесть еще один факт. В исследовании 2019 года в журнале Stroke проанализировали данные за 13,4 года. Участники, которые заменяли белый хлеб или яйца на овсянку во время завтрака, имели более низкие показатели всех типов инсультов.

Более того, овсянка может быть полезной даже тем, кто уже имеет сердечные заболевания. В 2019 году в журнале Scientific Reports сообщили: пациенты после коронарного вмешательства, которые регулярно ели овсянку, имели более низкие показатели ЛПНП ("плохого" холестерина) и воспаления по сравнению с теми, кто ее не употреблял.

