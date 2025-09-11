Питательная ночная овсянка: почему стоит добавлять в блюдо семена чиа

Овсянка на ночь уже давно стала любимым завтраком тех, кто ценит скорость приготовления и пользу блюда. Она не только легко готовится, но и наполняет энергией на все утро.

Видео дня

Маленькие добавки могут превратить её в настоящее суперблюдо, богатое питательными веществами. Издание eatthis.com рассказывает об ингредиенте, который делает ночную овсянку еще вкуснее и полезнее.

Семена чиа придают овсянке не только интересную текстуру, но и питательную ценность.

Текстура, как у пудинга

Если вы пробовали пудинг из семян чиа, знаете, что они способны создать густую кремовую структуру при контакте с жидкостью, например миндальным молоком. Это возможно благодаря способности семян поглощать воду – до 27 раз больше собственного веса! Поэтому семена чиа часто используют как натуральную замену пектина в домашнем варенье.

Овсянка, замоченная на ночь, уже имеет нежную кремовую консистенцию благодаря тому, что овсяные хлопья насыщаются молоком в течение ночи. Добавив семена чиа, вы получите не просто кремовую, а густую текстуру, похожую на пудинг.

Полезные свойства семян чиа

Помимо приятной текстуры, семена чиа делают овсянку невероятно полезной.

Во-первых, это отличный источник омега-3 жирных кислот, обычно присутствующих в рыбе. Омега-3 помогают уменьшить воспалительные процессы в организме и регулируют уровень сахара в крови. То есть это идеальный растительный источник омега-3 для тех, кто не ест рыбу.

Во-вторых, семена чиа богаты клетчаткой. В 1 порции семян (примерно 28 г) содержится около 10 г клетчатки – это примерно 2 столовые ложки семян. Клетчатка замедляет пищеварение, дарит чувство сытости и поддерживает здоровье кишечника.

Благодаря этим питательным веществам вы почувствуете прилив энергии после завтрака с чиа.

Как правильно добавлять семена чиа?

Несмотря на маленький размер, семена чиа очень концентрированы в клетчатке. Если употребить слишком много сразу, возможны газы и вздутие живота. Поэтому важно придерживаться умеренных порций, особенно в ночной овсянке.

Оптимально добавлять одну чайную ложку семян чиа на 120 мл (1/2 стакана) овсянки. Этого достаточно, чтобы получить пользу для здоровья и желаемую пудинговую текстуру, не испытывая дискомфорта в желудке.

Ранее OBOZ.UA писал, как семена чиа могут помочь похудеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.