Идеальная начинка для овсянки: как семя чиа поможет вам похудеть

Хотя волшебной пищи для похудения не существует, определенные продукты и питательные вещества могут влиять на снижение веса лучше других. Сбалансированный завтрак – первый шаг к успеху: он дает ощущение сытости, которое помогает контролировать аппетит в течение дня.

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Овсянка давно ассоциируется с полезными для здоровья эффектами, такими как снижение уровня холестерина и стабилизация сахара в крови. Однако овсянка – это преимущественно источник сложных углеводов, и чтобы она лучше отвечала целям снижения веса, нужно добавить белок, клетчатку и полезные жиры, пишет eatthis.com.

Высокое содержание белка для энергии

Для максимального эффекта овсянку следует дополнить семенами чиа, которые обеспечат необходимую порцию белка, жиров и клетчатки. В одной порции семян чиа содержится около 5 г белка. Добавив их к шести граммам белка, уже в овсянке, мы значительно увеличим его общее количество. Белок с утра помогает сохранить стабильный уровень сахара в крови и поддерживает энергию, уменьшая чувство голода в течение дня.

Другие варианты добавления белка в овсянку включают протеиновый порошок, греческий йогурт или молоко.

Омега-3 жирные кислоты для метаболизма

Семена чиа также содержат омега-3 жирные кислоты, которые, как известно, оказывают положительное влияние на метаболизм. Омега-3 помогают улучшить баланс омега-6 и омега-3 жирных кислот, что важно для оптимального здоровья, поскольку чрезмерное потребление омега-6 без компенсации омега-3 может оказать негативное влияние на здоровье.

Клетчатка для сытости

Высоковолокнистые диеты известны своей пользой для длительного снижения веса. Две столовые ложки семян чиа снабжают около 10 граммов клетчатки. В жидкости семена набухают, увеличивая объем пищи, что помогает достичь сытости на долгое время. Овес можно приготовить заранее, оставив его в холодильнике на ночь, а семена чиа за это время впитают влагу, что сделает завтрак идеально мягким и питательным.

Ранее OBOZ.UA писал, какие завтраки следует есть на похудении.

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