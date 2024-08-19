Что будет, если вы перестанете употреблять чай: объяснение специалистов

Если вы решили исключить кофеин из вашего рациона, вам придется убрать не только кофе, но и множество сортов чая. Достаточно большое количество людей считают, что чай помогает им сохранить хорошее здоровье, но он не всегда может быть полезен организму.

Однако если вы регулярно пьете этот напиток, его отказ может сопровождаться определенными последствиями – и далеко не все они будут положительными. Больше об этом пишет eatthis.com.

"Хотя в чае меньше кофеина, чем в кофе, его количество все равно достаточно для того, чтобы иметь влияние. Поэтому лучше постепенно сокращать его потребление. Кроме того, чай является источником жидкости, поэтому необходимо больше пить воды, чтобы компенсировать его отказ. Часто люди просто скучают по самому ритуалу питья чая, ведь чашка этого напитка является прекрасным завершением трапезы", – объясняет доктор Лиза Янг.

Некоторые специалисты считают, что чай приносит немало пользы для здоровья, поэтому они не рекомендуют полностью исключать его из рациона. "Чай обладает огромным количеством полезных свойств и минимум негативных сторон", – утверждает диетолог Молли Кимбалл.

Если вы все-таки планируете изменения в рационе, не обязательно отказываться от чая совсем. Можно просто заменить привычные черный, зеленый или белый чаи на травяные аналоги, например ромашку или лаванду. А если вы думаете, что чай с молоком и сахаром мешает вашим усилиям по потере веса, стоит попробовать перейти на черный чай без добавок.

Будете чувствовать кофеиновую зависимость

Несмотря на то, что в чае меньше кофеина, чем в кофе, вы все равно можете столкнуться с симптомами зависимости, если резко прекратите его употребление.

"Кофеин способен улучшать умственную деятельность, физическую производительность и даже настроение. Поэтому, когда вы прекратите его потребление, это может вызвать головную боль, усталость, головокружение или даже тошноту", – говорит диетолог Эми Гудсон.

Диетолог Меган Берд добавляет, что эти симптомы могут появиться в первые несколько дней, особенно если вы обычно пили чай с кофеином. Впрочем, симптомы не будут одинаковыми для всех.

"Это сильно зависит от количества чая, который вы пили, и от его вида. Черный чай содержит больше кофеина, затем идут улун, зеленый и белый. Если вы привыкли к чаю как источнику кофеина, отказ от него может быть ощутимым", - объясняет Гудсон.

Потребуете дополнительных антиоксидантов

Когда вы перестанете пить чай, возможно ваш организм недополучит важных антиоксидантов.

"Чай, особенно зеленый, богат антиоксидантами, поэтому отказ от него может снизить их уровень в вашей диете", - отмечает Берд. Однако, если ваш рацион богат фруктами и овощами, переживать не стоит. Черника, клубника, малина, артишоки и капуста являются отличными источниками антиоксидантов.

Увеличится риск хронических заболеваний

Если вы не компенсируете отсутствие чая другими источниками антиоксидантов, то это может увеличить риск развития хронических заболеваний. "Антиоксиданты из чая могут помочь снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и даже рака", – объясняет Гудсон.

По данным Американского института исследований рака, вещества в чае могут иметь защитный эффект против рака благодаря антиоксидантам и воздействию на рост клеток. Однако необходимы дополнительные исследования для подтверждения этой связи.

Получите риск обезвоживания

"Чай помогает удовлетворить потребность организма в воде", – говорит Гудсон. Отказ от чая может означать, что вам придется пить больше воды во избежание обезвоживания. Чем больше чая вы обычно пили, тем больше воды вам понадобится.

Возможна потеря веса

Если вы привыкли добавлять в чай молоко и сахар, отказ от этого напитка может похудеть. "Если вы не замените чай другим сладким напитком, вы можете ожидать потери веса", – говорит Берд.

Появится тяга к сладкому

Сокращение потребления подслащенного чая может снизить количество потребляемого сахара, но вам придется бороться с тягой к сладкому. "Возможно, вы захотите что-нибудь сладкое или напиток, не являющийся водой. Травяные чаи могут помочь контролировать такую тягу", - предупреждает Берд.

Увеличится уровень стресса

Отказ от всех видов чая может избавить вас от успокаивающего эффекта некоторых сортов. "Например, зеленый чай содержит L-теанин, который успокаивает и улучшает функции мозга. Травяные чаи, такие как лаванда и ромашка, также могут успокоить нервную систему", - объясняет доктор Янг.

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