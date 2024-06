Что будет с телом, если страдать бессонницей: объяснение специалистов

Психологи предупреждают о том, что хроническая бессонница может иметь роковые последствия, ведь отсутствие достаточного времени для сна чревато многими неприятностями. Бессонница варьируется от легкого до хронического состояния.

Также существует корреляция между бессонницей и разными психологическими состояниями, включая тревогу, депрессию, злоупотребление психоактивными веществами и биполярным расстройством. Медицинские исследования показали, что бессонница в течение длительного периода значительно повышает риск инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, диабета, деменции, высокого уровня холестерина и даже ранней смерти, пишет Eat This Not That .

Много хороших (и необходимых) вещей происходит во время сна

Во время сна тело человека применяет сложную систему стабилизации баланса или гомеостаз. К примеру, когда мы спим, уровень гормона стресса кортизола снижается. Интересно, что с приближением к утру кортизола и тестостерона растут, чтобы подготовить нас к пробуждению. В то же время существует химическое вещество под названием BDNF, которое производит ваш мозг и отвечает за вашу долговременную память — это то, что соединяет клетки мозга и нейрогенез (выработка новых клеток мозга). Кроме того, аппетит, подавляющий лептин, увеличивается, а потребление пищи, стимулирующей грелин, уменьшается. Сон также помогает регулировать инсулин, что имеет важное влияние на диабет. Также во время сна ваше тело производит серотонин, норадреналин и дофамин, борющийся с депрессией и защищающий мозг.

Избегайте кофеина поздно днем, например кофе, чая, шоколада и энергетических напитков

Среди главных причин бессонницы – стресс, тревога и депрессия, в то же время другим виновником является кофеин, если мы потребляем днем и ночью. Это касается чая, кофе, шоколада и энергетических напитков. Ведь эти продукты могут держать вас в состоянии серьезного возбуждения в течение четырех-восьми часов и дольше, что мешает спать. Также следует держаться подальше от технических экранов, видеоигр, необычных рабочих смен, часовых поясов и шума.

Увеличьте свой распорядок сна и соблюдайте четкий график сна

Для стабилизации режима перед сном рекомендуется найти правильный распорядок и соблюдать его в течение недели и по выходным. Если вы можете сделать что-то одно, просыпайтесь каждый день в одно и то же время. Делая это, ваше тело в какой-то момент приспособится. Кроме того, вам следует избегать любого сна в течение дня. Соблюдение этих советов усилит ваше желание ко сну, что побуждает закрыть глаза перед сном. Цель состоит в том, чтобы достичь семи-восьми часов крепкого сна каждый день. Также для улучшения сна следует совершить расслабляющую легкую прогулку, заняться йогой или почитать хорошую книгу. Теплая ванна ночью может помочь, потому что последующее понижение температуры тела может способствовать засну.

Ваша спальня должна быть предназначена для сна, а не для еды или просмотра телевизора.

По словам специалистов, еще одна замечательная привычка – ограничить свою спальню только объятиями и сном. Специалисты рекомендуют избегать стимулирующей активности ночью. Технические экраны производят голубой свет, препятствующий выработке мелатонина. Хотя есть голубые световые фильтры, активность смартфона и компьютера может быть отрицательной.

Не пропускайте регулярные обзоры

Специалисты советуют обязательно проходить регулярные осмотры у своего медицинского работника и без колебаний выполнять необходимые сеансы терапии. Профессионалы всегда предоставят возможность решить любые проблемы со сном. Ведь специалист определит, есть ли у вас стресс, нарушение, усталость, засыпание в неподходящее время и в неположенном месте, есть ли у вас любое интересное или необычное поведение во время сна. Эти поведения включают бессонницу, громкий храп, хватание воздуха, подергивание ног или рук, скрежет зубами, лунатизм и кошмары, которые могут указывать на другие специфические расстройства сна.

