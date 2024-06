Секреты снижения веса во сне: 8 хитрых способов для ленивых

Если вы предполагали, что единственный способ сбросить лишние килограммы – это тяжелые тренировки и строгие диеты, то это ошибка. Последние исследования доказывают, что похудеть можно даже во сне.

Издание Eat This Not That собрало список методов о том, как можно терять вес без напряжения. Теперь вы можете узнать лично о научно подтвержденных способах, рассказывающих о похудении во сне.

Отдыхать достаточно

Отметьте, что достаточный сон является ключевым для здорового контроля веса. Исследования показывают, что когда вы спите в течение минимум семи часов каждую ночь, это может улучшить уровень гормонов голода и повысить обмен веществ.

Недостаточный сон может приводить к увеличенному потреблению пищи, что нарушает гормональный баланс. Это может привести к изменению уровня насыщения и чувства голода, а также к желанию потреблять калорийную и жирную пищу.

Растяжка перед сном

Перед рабочим днем следует подумать о растяжке перед сном. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Psychology, растяжка может улучшить качество вашего сна и способствовать общему самочувствию. Это также способствует улучшению кровообращения и восстановлению мышц, что позволит вам проснуться утром с ощущением бодрости.

Эксперт отмечает, что мягкие движения при растяжке могут повысить количество сожженных калорий и способствовать спокойному сну. Растяжка помогает расслабить мышцы и улучшить работу организма, уменьшая напряжение. Напряжение мышц может привести к увеличению уровня кортизола, что может привести к набору веса.

Создайте здоровую среду для сна

Согласно рекомендациям специалистов, для здорового сна нужно иметь холодную, черную и свободную от гаджетов спальню. Такая среда способствует улучшению продолжительности и качества сна, что может способствовать потере веса.

Важно иметь подобающий сон и спокойный ночной отдых в фазе быстрого сна. Убедитесь, что все условия соблюдены, это будет способствовать вашему циркадному ритму и оптимизирует ваш метаболизм.

Пейте воду в течение дня

Чтобы поддерживать работу вашего организма, активизировать обмен веществ и избежать лишних перекусов, важно оставаться увлажненными в течение всего дня. Согласно исследованию 2021 года, даже легкая жажда может вызвать ошибочные сигналы голода.

Итак, идеально будет потреблять жидкость за два часа до сна, чтобы избежать избыточных посещений ванной комнаты и нарушений сна.

Не ешьте перед сном

Ощущение голода поздним вечером может быть сложным испытанием, однако стоит противостоять искушению есть непосредственно перед сном. Согласно исследованиям, поздняя перекуска может негативно сказаться на пищеварении и вызвать переедание, что может привести к набору лишнего веса.

Эксперты рекомендуют отказаться от еды за два-три часа до сна, ведь эта ошибка может привести к появлению рефлюкса, увеличению веса и ощущению тяжести.

Обеспечьте правильный график сна

Для достижения здорового веса важен регулярный график сна: важное значение имеет то, в какое время вы просыпаетесь и ложитесь даже в выходные.

Согласно рекомендациям, человека необходимо спать в течение семи-девяти часов каждую ночь. Ведь этот недостаток сна может нарушить естественный обмен веществ и гормональный баланс, что может привести к увеличению веса или помешать похудению.

Релаксуйте перед сном

Высокий стресс может привести к дисбалансу уровня кортизола, что может способствовать увеличению веса. Используйте методы расслабления перед сном, такие как медитация или глубокие дыхательные упражнения, чтобы улучшить сон и уменьшить стресс.

Не пейте кофе на ночь

Следует воздержаться от употребления кофеина или других стимуляторов за несколько часов до сна. Эти вещества могут нарушить режим сна и повлиять на естественный цикл сна вашего организма, что может повлиять на контроль веса.

Для спокойного сна рекомендуется употребление травяных чаев.

