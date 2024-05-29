10 устройств для сна: они изменят ваш отдых навсегда

С этими удивительными средствами для сна вы сможете улучшить свой отдых. Независимо от того, хорошо ли вы спите или нуждаетесь в помощи, чтобы улучшить свой ночной отдых, здесь есть все, что вам нужно. По словам Eatthis, от выбора идеального подарка для любимого человека до балования себя – эти товары самые лучшие, и они помогут вам лучше спать.

Охлаждающая подушка для бокового сна Eli & Elm

Охлаждающая подушка Eli & Elm Cooling Side-Sleeper Pillow – это подарок небес для тех, кто спит на боку. Она идеально прижимает шею и голову, обеспечивая оптимальный комфорт.

Отягощенное одеяло Eli & Elm

Побалуйте себя роскошным одеялом Eli & Elm Weighted Comforter, простеганным из 300 нитей, сатином из 100% хлопковой ткани и тысячами микро-стеклянных бусин. Почувствуйте свой самый расслабленный сон в жизни.

Fleur Marché's Sleep, Plz Оздоровительные пластыри

Оздоровительные пластыри Sleep, Plz от Fleur Marché направлены на улучшение ваших проблем со сном. Они состоят из смеси мелатонина, космоперина и конопли, что помогает человеку быстро заснуть и не просыпаться до 12 часов.

Настольные часы Hatch Restore 2

Hatch Restore 2 вписывается в ваши вечерние и утренние ритуалы. Он имеет успокаивающие звуки, которые помогают легко заснуть, мягкая подсветка для настроения, будильник, имитирующий восход, сенсорное управление отдыха и подъема, а также расслабляющие звуки будильника.

Воздухоочиститель Molekule Air Mini+

Воздухоочиститель Molekule Air Mini+ обеспечивает чистую среду для сна. Этот изящный очиститель оснащен технологией PECO в сочетании с HEPA-фильтрами, что обеспечивает эффективность улавливания частиц на уровне 99,97%, а это значит, что в вашей спальне всегда будет свежий воздух.

Комплект дамасского белья Pizuna Linens из 600 нитей.

Превратите свою кровать в роскошный уголок с комплектом дамасского белья из 600 нитей от Pizuna Linens. Благодаря своей маслянистой мягкости и воздухопроницаемости, эти простыни положат конец потным ночам и подарят вам максимальный комфорт.

Длинная пижама Gisele TENCEL Modal Long от Eberjay

Ваш выбор одежды для сна может оказать огромное влияние на качество вашего сна. Длинная пижама Gisele TENCEL™ Modal Long PJ Set от Eberjay обеспечивает невероятное чувство благодаря мягкой ткани, которая приятно прилегает к коже, подстраиваясь под изменения температуры тела. Она доступна в шестнадцати цветах, поэтому вы можете выбрать один для каждого сезона.

Беруши Loop Quiet

С берушами Loop Quiet внешние звуки больше не будут беспокоить тех, кто не может быстро заснуть. Изготовленные из мягкого силиконового материала, они достаточно долговечны, чтобы их можно было использовать снова и снова без повреждений, одновременно эффективно снижая уровень шума и обеспечивая непрерывный сон.

Керамический диффузор Vitruvi Stone

Привнесите покой в свою спальню с помощью керамического диффузора Vitruvi Stone Diffuser. Он не только придаст интерьеру изысканности, но и наполнит его нежными ароматами эфирных масел, готовящих к спокойному сну.

Шторы с пониженным уровнем шума от Pottery Barn's Peace & Quiet

Украсьте свою спальню с помощью плотных шумозаглушающих штор от Pottery Barn's Peace & Quiet. Они сотканы из толстых волокон, которые блокируют солнечный свет, шум и другие препятствия, которые могут мешать вашему покою.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что съесть перед сном, чтобы лучше спалось.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.