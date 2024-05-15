Что съесть перед сном, чтобы лучше спалось

Полноценный сон имеет немаловажное значение для общего состояния здоровья. Однако многим людям трудно высыпаться по разным причинам. News Bytes рассказал о стратегиях, которые можно использовать для улучшения сна, в частности, внести изменения в свой рацион.

Миндаль

Миндаль – источник мелатонина, который способствует засыпанию. Он также является отличным источником магния, который может улучшить качество сна, снижая уровень кортизола, гормона стресса.

Бананы

Бананы содержат калий и магний, помогающие расслабить мышцы. Они также содержат триптофан, аминокислоту, помогающую производить серотонин, что не только повышает настроение, но и помогает организму регулировать сон.

Киви

Киви содержат большое количество серотонина, который, как мы знаем, может помочь вам поскорее заснуть. В ходе исследования, 24 взрослых человека, которые испытывали проблемы со сном, съедали по две штучки за час до отдыха каждый вечер в течение месяца. Результаты показали, что время, необходимое для засыпания, сократилось на 35%.

Молоко

Молоко содержит четыре соединения, способствующих сну: триптофан, кальций, витамин D и мелатонин. Если возможно, лучше выбирайте нежирное, оно очень питательное, но одновременно низкокалорийное.

Нут

Нут – отличный источник витамина В6 и, конечно же, триптофана. Витамин B6 помогает организму превращать триптофан в серотонин. Также съев тарелку хумуса перед сном, вы можете помочь своему организму производить мелатонин.

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