Как положение во время сна влияет на вашу кожу: объяснение

Хотя мы знаем, что качественный сон влияет на общее состояние здоровья, важно также понимать, что поза, в которой мы спим, оказывает значительное влияние на здоровье нашей кожи.

Сон помогает нашей коже омолодиться после долгого дня, а знание идеальной позы для сна имеет важное значение, чтобы помочь ей восстановиться и избежать появления мелких морщин, гусиных кавычек. Мы объясним вам, как положение во время сна влияет на вашу кожу.

Нет ничего лучше сна на спине

Исследования показывают, что сон на спине – лучший способ сна. Это потому, что когда вы спите прямо с подушкой под головой, это способствует лучшему оттоку жидкости из организма, что предотвращает отечность лица.

В дополнение к коже, сон на спине также уменьшает головные боли напряжения, снимает заложенность носовых пазух и держит позвоночник прямым.

Любите спать на животе? Это вредно для вас

Сон на животе – любимая поза для сна. Однако она сдавливает кожу, не давая порам дышать, а это приводит к закупорке пор и появлению прыщей.

Кроме того, давление, ощущающее лицо на подушку, вызывает отечность глаз и мешки под глазами. Сон на лице также делает его более плоским и приводит к преждевременному старению кожи.

Сон на боку может сплющить скулы

Сон на одной стороне не так вреден, как лежание на животе. Однако постоянный сон на одной стороне имеет несколько последствий. Сон на боку имеет тенденцию к уплощению скул и образованию морщин на этой стороне из-за трения и давления.

Кроме того, ваши ночные средства по уходу за кожей могут растекаться по подушке и не впитываться кожей.

Используйте атласную или шелковую наволочку, чтобы уменьшить раздражение кожи.

Теперь, когда вы знаете, какая поза для сна лучшая для вашей кожи, пора приучить свое тело к ней. Однако это может потребовать постоянных усилий и практики, поэтому мы рекомендуем использовать атласную или шелковую наволочку, которая минимизирует раздражение кожи.

Наволочки из оксида меди также идеально подходят для уменьшения "гусиных кавычек" и мелких морщинок.

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