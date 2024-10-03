Что делать, если ребенок не хочет есть: мнение нутрициолога
Многие родители сталкиваются с тем, что их ребенок отказывается от еды, и на это есть свои веские причины. Проблема может быть спрятана в работе желудочно-кишечного тракта. Кроме того, следует выяснить наличие паразитоза.
Об этом эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала Татьяна Семенова, сертифицированный нутрициолог и консультант по здоровому питанию. Специалист отметила, что кроме отсутствия аппетита у малышей, необходимо обратить внимание и на другие симптомы паразитоза: тошнота, слабость, беспокойный сон, скрежет зубами и тому подобное.
"По причине паразитоза ребенок может иметь отсутствие аппетита и требовать только сладкой и мучной пищи. Паразиты "любят" именно это. Отсутствие желания есть стало следствием. Поэтому, как специалист, я должен выяснить причинно-следственную связь и затем подбирать нутрицевтическую и нутрициологическую поддержку для такого ребенка", – отметила Татьяна Семенова.
Она добавила, что обычно после работы со стороны нутрициолога и родителей с такими маленькими "малоежками" все приходит в норму.
"Родители приятно удивляются изменениям и даже не узнают своих детей, которые имеют хороший аппетит, сон и становятся более выносливыми и уравновешенными", – подытожила нутрициолог.
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