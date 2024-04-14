Что делать, если укусила гадюка: четкая инструкция

Сейчас в Украине люди проводят немало времени на природе, поэтому имеют риск встречи с опасными пресмыкающимися. Как правило, змеи не нападают на людей, но если вы будете неосторожны, вас вполне могут атаковать с целью защиты.

Встреча со змеей может стать серьезной проблемой, если не знать, что делать. Поэтому OBOZ.UA подготовил подробную инструкцию о том, как действовать в случае укуса самой распространенной ядовитой змеи в Украине.

На территории Украины проживает всего 5 видов ядовитых змей и все они принадлежат к семейству гадюк. Большинство из них имеют яд гемотоксического типа. Он разрушает красные кровяные тельца, а также влияет на сердечно-сосудистую систему.

Симптомы отравления

Как правило, организм начинает реагировать на яд в течение 15-20 мин. В месте укуса появляется боль, увеличивающаяся вместе с отеком, и локальный некроз.

Иногда пострадавшего начинает тошнить и у него поднимается температура тела, падает давление и повышается пульс.

Что делать, если вас укусили

Если у вас есть возможность, то в случае приступа змеи следует как можно быстрее обратиться к врачам. Только специалист сможет предоставить полноценную медицинскую помощь и применить при необходимости противоядие.

Однако если вы не сможете добраться до больницы быстро, то нужно сделать следующее:

Снимите одежду и промойте укус. Если рана на руке, то снимите все украшения, потому что в конце концов конечность начнет отекать;

Чтобы замедлить распространение яда по телу, примите горизонтальное положение и находитесь в состоянии покоя. Также следует зафиксировать и обездвижить место укуса;

Пейте много воды и по возможности примите мочегонные препараты;

Приложите к месту укуса что-нибудь холодное, например лед, замотанный в полотенце.

В случае если вы не сможете добраться до больницы, для ослабления действия яда можно применить преднизолон 30-60 мг.

Чего категорически нельзя делать в случае укуса гадюки

Ни в коем случае не нужно дополнительно травмировать место укуса. То есть не нужно прижигать, разрезать или обмывать рану марганцовкой.

Также нельзя накладывать жгут, ведь яд может вызвать гангрену, которая, вероятно, приведет к ампутации конечности.

В конце концов, запрещено давать пострадавшему пищу или алкоголь, ведь это может ускорить действие яда.

Следует отметить, что в год в Украине официально регистрируется 30–50 случаев укусов змей. Однако за последние 10 лет такие инциденты не приводили к летальным случаям.

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