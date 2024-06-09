Что делать, если вы тренируетесь, но боретесь с лишним весом: 7 вероятных причин

Стресс и попустительство пищей для комфорта сыграли свою роль в увеличении веса среди многих людей. Скорее всего, набрав немного лишней массы тела, вы решили начать тренироваться, определив это, как единственную возможность для быстрого похудения. Однако, по словам Eatthis, сами по себе физические упражнения не обязательно приводят к значительной потере веса.

Физические упражнения не столь важны, как люди думают, когда дело доходит до похудения. Вопреки распространенному мнению, на них приходится только 20% этого процесса. Около 80% уравнения состоит в первую очередь из питания, а также важности полноценного сна.

1. Физические упражнения сжигают не так много калорий, как вы думаете

Следует отметить, что физические упражнения сами по себе могут не сжигать достаточное количество калорий. К примеру, пробежав три мили, можно потерять около 300 калорий, что можно приравнять к одному куску хлеба, намазанного арахисовым маслом. Создать дефицит энергии только с помощью физических упражнений может быть сложно, поскольку легко потреблять дополнительные калории, компенсируя тем самым сожженные во время тренировок.

2. Пищевые привычки

Утрата лишних килограммов в значительной степени зависит от того, что мы едим, а не от того, сколько мы тренируемся. Постоянные тренировки без изменений в питании или восполнение сожженных калорий могут препятствовать прогрессу и потенциально привести к увеличению индекса массы тела (ИМТ). Следовательно, жизненно важно сконцентрироваться на мониторинге общего потребления калорий, направленном на снижение веса.

3. Ограничение калорий может замедлить метаболизм

Строгое ограничение калорий приводит к снижению скорости метаболизма. Такое снижение скорости метаболизма в сочетании с возможной усталостью надпочечников может повлиять на попытки похудения. Чтобы противодействовать этому, включайте в рацион продукты, ускоряющие метаболизм и повышающие тепловое действие пищи.

4. Следите за размером порций

Для того чтобы бороться с увеличением индекса массы тела (ИМТ), следует следить за тем, что вы едите. Ведение записей о том, что и сколько вы едите, в дневнике питания может стать для вас открытием.

Часто люди обнаруживают, что потребляют больше калорий, чем думают. Уменьшите порции высококалорийных продуктов, таких как чипсы и заправки, и увеличьте порции низкокалорийных продуктов, таких как некрахмалистые овощи и фрукты.

5. Разнообразьте свои тренировки, чтобы добиться лучших результатов

Со временем повторяющиеся упражнения могут снизить расход калорий. Чтобы избежать этого, попробуйте интегрировать различные тренировки в свою фитнес-программу, чтобы сжигать больше калорий. К примеру, если вы привыкли бегать на беговой дорожке, подумайте о том, чтобы перейти на бег по лестнице или тренироваться на свежем воздухе.

6. Рост мышц может привести к увеличению веса

Ваши мышцы подвергаются стрессу от целенаправленных упражнений, что вызывает крохотные разрывы и временное воспаление, которое может привести к увеличению веса из-за задержки воды. Это происходит естественно, как реакция на тренировку, которая имеет целью восстановить и подпитать мышцы вашего тела. Со временем, когда ваши мышцы адаптируются и станут сильнее, вы, возможно, потеряете некоторый общий вес, в основном из-за перехода к сухой мышечной массе, влияющей на состав вашего тела.

7. Хорошо высыпайтесь для достижения наилучших результатов

Достаточное количество сна оказывает существенное влияние на контроль веса. Целью должно быть 7-9 часов качественного сна в сутки, чтобы обеспечить должное оздоровление, а также поддержание гормонального баланса, влияющего на регуляцию голода.

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