Что есть, чтобы волосы были здоровыми: 5 продуктов, эффективно стимулирующих их рост
Здоровое питание играет важную роль в поддержании здоровья волос. Все, что вы едите, оказывает значительное влияние на их рост, силу и объем.
В этой статье OBOZ. UA расскажет о 5 продуктах, способствующих росту волос и поддерживающих их здоровье.
Антиоксиданты в ягодах вырабатывают коллаген
Ягоды богаты витамином С, стимулирующим рост волос.
Этот витамин выступает в роли антиоксиданта и имеет решающее значение для выработки коллагена и усвоения железа – двух факторов, связанных с их ростом.
Греческий йогурт
Белок – основной строительный блок ваших локонов. Фактически все кератиновые процедуры для волос направлены именно на это питательное вещество.
А поскольку греческий йогурт содержит большое количество белка, его употребление важно и полезно для роста волос. В состав этого продукта также входит витамин B5, (пантотеновая кислота), поддерживающий их здоровье.
Шпинат и другие листовые овощи
Темно-зеленые листовые овощи, особенно шпинат и капуста, полны эффективных питательных веществ. Они содержат витамин А, железо, бета-каротин, фолат, витамин С и обеспечивают здоровье кожи головы и волос.
Например, витамин А помогает железам вырабатывать сало, увлажняющее кожу головы и сохраняющее волосы здоровыми.
Орехи и семена обеспечивают организм необходимыми жирными кислотами омега-3
Для полноценного питания волосам необходимы жирные кислоты омега-3. Организм не вырабатывает их самостоятельно, и мы можем получать их только извне.
Основные источники омега-3 – рыба и мясо. Жирные кислоты также присутствуют в орехах (миндаль) и семенах (лен).
Морковь – лучший источник витамина А
Недостаток витамина А в пище ведет к пересушиванию кожи головы и появлению перхоти. В свою очередь, морковь богата бета-каротином, преобразующимся в витамин А, и ее употребление решает эту проблему.
Другие источники витамина А – батат, тыква и манго.
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