Что есть при расстройстве пищеварения: список продуктов
Подавить симптомы расстройства пищеварения могут простые и легкоусвояемые продукты. Речь идет о еде, которая имеет низкое содержание пищевых волокон и жира.
Об этом сообщили в health. Легкоусвояемые продукты позволят отдохнуть системе желудочно-кишечного тракта.
Легкоусвояемые продукты:
Продукты из белой муки
Следует отказаться от пищи с высоким содержанием клетчатки, ведь она может увеличить количество непереваренной пищи, которая считается системой желудочно-кишечного тракта. В результате человек может ощущать вздутие живота и диарею.
В то время как рафинированные зерновые продукты, а именно белый рис, хлеб, макароны, имеют низкое содержание клетчатки, что в результате позволит кишечнику отдохнуть во время дискомфорта в пищеварении.
Очищенные, консервированные или тушеные фрукты
Основная часть пищевых волокон во фруктах содержится в кожуре и семенах. Поэтому следует отдавать предпочтение фруктам с низким содержанием клетчатки. Речь идет о спелых бананах. Кроме того, можно удалить кожуру в яблоках, грушах. Еще одним хорошим вариантом являются тушеные сливы или консервированные персики.
Продукты, содержащие белок
Животные белки не содержат клетчатки, однако их все равно трудно усваивать из-за жесткости и высокого содержания жира. Поэтому следует выбирать нежные и мягкие белки с низким или умеренным количеством диетического жира. В частности, речь идет о яичнице или нежирном фарше, ореховом масле, мягком тофу.
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