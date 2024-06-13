Что может ухудшить симптомы изжоги: 5 продуктов, которые не следует есть

Все когда-либо испытывали неприятное жжение в груди или горле после обильного приема пищи. Eatthis рассказал, что по данным Американского гастроэнтерологического колледжа, 60 миллионов американцев ежемесячно страдают от изжоги или кислотного рефлюкса.

По данным Национального института здоровья (США), определенные продукты могут усиливать изжогу и симптомы кислотного рефлюкса. Эти продукты увеличивают количество кислоты в желудке, что приводит к усилению дискомфорта. Чтобы эффективно бороться с изжогой, важно их распознать и избегать.

Говяжий фарш

Если вы чувствуете кислотный рефлюкс после дневного перекуса, лучше отказаться от бургеров, мясного рулета и других блюд из говядины на ужин. Высокое содержание насыщенных жиров в ней имеет тенденцию подольше задерживаться в желудке, увеличивая риск возникновения симптомов изжоги.

При употреблении в пищу говядины выбирайте нежирные сорта мяса, чтобы уменьшить риск возникновения кислотного рефлюкса. Важно также контролировать размер порции, поэтому выбирайте бургер с меньшим весом.

Цитрусовые и соки

Хотя потянуться за стаканом апельсинового или грейпфрутового сока, чтобы запросить антацид, может показаться правильным шагом, это может усугубить симптомы изжоги. Цитрусовые, такие как апельсины, лимоны и грейпфруты, имеют высокую кислотность, и их употребление натощак может спровоцировать или усилить изжогу, по словам Алисы Рамси, доктора медицины, доктора философии, CSCS.

Шоколад

Любимый шоколад после ужина может способствовать возникновению симптомов кислотного рефлюкса, даже если это темный и, казалось бы, здоровый сорт. Он часто содержит много жиров и кофеина, а оба этих компонента, как известно, провоцируют кислотный рефлюкс.

Следует контролировать размер порций и делать выбор в пользу меньшего количества, поскольку жирная пища переваривается дольше. Важно помнить, что чрезмерное время переваривания может увеличить риск рефлюкса.

Чипсы

После изжоги лучше держаться подальше от чипсов, поскольку они могут усугубить симптомы. Масла и высокое содержание жиров могут спровоцировать кислотный рефлюкс или усугубить имеющиеся симптомы.

Кроме того, обращайте внимание на размер порции и скорость еды. Быстрое потребление большого количества чипсов может привести к тому, что они будут дольше оставаться в вашем желудке, что потенциально может спровоцировать дополнительный рефлюкс.

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