Что можно поесть после активной тренировки
Правильное питание является важным дополнением к интенсивным тренировкам для достижения желаемых фитнес-целей. Хотя часто отмечают прием пищи перед тренировкой, после нее питание не менее важно. News Bytes поделился идеями, чем же можно перекусить.
Греческий йогурт с ягодами
Восстановление организма после физических нагрузок требует необходимых питательных веществ. Греческий йогурт может быть ценным источником белка и кальция, а ягоды, например черника, добавит антиоксидантов.
Качественные протеиновые коктейли
Протеиновые коктейли широко рекомендуются диетологами для восстановления мышц благодаря белку в составе. Однако важно выбрать тот, который не содержит сахара.
Овсянка
Тарелка овсянки идеальна для получения питательных веществ. Исследования показывают, что регулярное потребление цельных зерен может способствовать снижению риска преждевременной смерти на 9 процентов по сравнению с теми, кто потребляет их меньше.
Лаваш с овощами и нежирным мясом
Лаваш с зеленью, овощами и нежирным мясом может быть идеальным вариантом после тренировки. Такой перекус обеспечит сбалансированное сочетание макроэлементов и удовлетворит ваши пищевые потребности.
Добавляйте овощи для получения микроэлементов
Общий совет для здоровья и эффективного восстановления мышц – включать разнообразные овощи в свой рацион. Темная листовая зелень, морковь, брокколи и фасоль, являются источниками различных витаминов и минералов.
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