Что не стоит есть на завтрак: продукты, способствующие набору веса

Есть два типа людей: одни ложатся спать с мыслями о том, что они будут есть на завтрак, а другие – нет. А те, кто принадлежит первой категории, понимают, что их выбор продуктов может либо улучшить, либо ухудшить их день.

Если вы любите завтрак и одновременно хотите похудеть или поддерживать здоровый образ жизни, найти полезную еду для завтрака, которая вам нравится, иногда может стать настоящим вызовом. Основным аспектом правильного выбора завтрака для потери лишнего веса является достаточное содержание белка, объясняет eatthis.com.

К примеру, идеальный старт дня – это яйца из авокадо на цельнозерновом тосте или греческий йогурт с ягодами и ореховым маслом. Диетолог Триста Бест рассказывает, какие продукты лучше исключить из своего рациона, если вы пытаетесь сбросить лишние килограммы. Она рекомендует избегать выпечки на завтрак, чтобы снизить объем живота.

Почему следует избегать выпечки на завтрак?

"Выпечка на завтрак, например, предварительно упакованные тосты, пончики и даже некоторые батончики для замены пищи, могут препятствовать вашим попыткам похудеть. Особенно это касается жировых отложений в участке живота, усиливающихся рационом, богатым рафинированными углеводами и сахаром", - объясняет Бест. .

Несмотря на то, что насыщенные пирожные могут на короткое время создать ощущение сытости, Бест предостерегает, что они не имеют значительной питательной ценности, что в конечном счете может нанести ущерб здоровью. Употребление таких продуктов, особенно утром, может привести к тому, что вы будете чувствовать себя голодными и уставшими в течение остального дня.

"Эта выпечка содержит много калорий и вредных ингредиентов, которые вызывают воспаление, прыжки глюкозы и последующие колебания уровня энергии. В результате вы можете снова испытывать голод спустя короткое время после потребления этих продуктов, которые почти не содержат питательных веществ", – добавляет Бест.

Связь между рафинированными углеводами и жиром на животе

Согласно исследованию, опубликованному The Journal of Nutrition, есть четкая связь между частым потреблением рафинированных углеводов и увеличением веса в области живота. Исследование также показало, что замена рафинированных углеводов цельнозерновыми продуктами может способствовать уменьшению жира в этой зоне и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

В то же время нет необходимости полностью отказываться от выпечки, если она вам действительно нравится. Важно лишь произвести правильные коррективы в своем рационе.

"Выпечку следует оставить для случайных моментов и сосредоточиться на употреблении продуктов, богатых питательными веществами, которые дадут вашему организму энергию и помогут добиться успеха", – советует Бест.

Когда вы все же решите побаловать себя любимой булочкой или пончиком, обязательно дополните свой завтрак продуктами, богатыми белоком, например, яйцами или греческим йогуртом с низким содержанием сахара.

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