Почему ваш план похудения может быть неэффективным: ищем причин

Замечали ли вы, что для некоторых людей похудение становится настоящим испытанием, тогда как другие легко сбрасывают лишние килограммы? Причина этого может заключаться не только в правильном питании, но и в подходе к физической активности.

Ученые постоянно исследуют, как разные методы похудения влияют на организм, и большинство исследований подтверждает: сбалансированное сочетание диеты и физических упражнений – это путь к успеху. Издание eatthis.com рассматривает распространенные ошибки, которые могут мешать достичь желаемых результатов.

Не забывайте о важности тренировок

Исследование из журнала Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism показало, что программы похудения, включающие тренировки, имеют значительно лучший эффект для снижения веса и улучшения здоровья по сравнению с диетой. Доктор Конрад Эрнест, один из главных авторов исследования, советует совмещать аэробные и силовые упражнения для достижения максимального результата.

Плавный переход к новым тренировкам

Увеличивать нагрузку во время тренировок следует постепенно во избежание травм, которые могут замедлить процесс похудения. Оптимально адаптировать свое тело к новым нагрузкам, постепенно увеличивая интенсивность тренировок.

Обманчивые убеждения

Многие считают, что большее движение автоматически ведет к потере веса. Однако исследование 2012 года, опубликованное в Obesity Reviews, доказывает, что люди часто переоценивают количество калорий, сжигаемых ими во время физических упражнений. Это может привести к перееданию, ведь возникает мысль, что после тренировки можно позволить себе "вознаграждение" в виде вредной пищи. К примеру, человек весом 70 кг, едущий на велосипеде час, сжигает около 520 калорий. Поэтому важно не переоценивать свои энергетические затраты.

Еда как вознаграждение

Награждение себя за достижение – полезно, но если вознаграждение включает нездоровую пищу, это может перечеркнуть ваш прогресс. Лучше найти альтернативные способы празднования, например, поход в салон красоты или дополнительную тренировку.

Не игнорируйте весы

Регулярное взвешивание поможет вам следить за своими результатами. Люди, ежедневно следящие за своим весом, теряют больше килограммов по сравнению с теми, кто делает это реже. Это позволяет быстро реагировать на изменения и корректировать план питания.

Постоянное использование одних и тех же тренировок

Если вы долгое время занимаетесь по одной программе, ваш прогресс может остановиться. Чтобы поддерживать активный метаболизм и избегать застоя, меняйте тренировки каждые две недели.

Значение воды

Диетолог Александра Миллер отмечает, что недополучение воды может замедлить метаболизм и повлиять на аппетит. Люди часто путают жажду голода. Для поддержания сытости и контроля за питанием принципиально поддерживать аква баланс.

Недостаточный сон

Сон помогает восстанавливать организм после физических нагрузок и поддерживает нормальное функционирование метаболизма. Недостаточный сон может привести к накоплению жира из-за гормональных сбоев. Поэтому следует спать 7-8 часов в сутки для оптимальной потери веса.

Диетические добавки

Хотя многие люди тратят огромные деньги на диетические добавки, исследование, опубликованное в 2016 году в журнале JAMA, показывает, что большинство из них не оказывают значительного влияния на похудение. Лучше получать необходимые питательные вещества из обыкновенной пищи.

Не стоит проходить этот путь наедине

Разделившись своими целями с близкими, вы можете получить поддержку и мотивацию. Люди, имеющие партнера для похудения, достигают лучших результатов, чем те, кто худеет самостоятельно.

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