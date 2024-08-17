От орехов до фруктов: топ-10 продуктов для утоления голода

Когда голод подступает, важно быстро найти что-то, что поможет его утолить. Часто в такие моменты совершаются диетические ошибки – обычно из-за нехватки времени или желания быстро съесть то, что под рукой.

Возможно, вы склонны взять все, что находится рядом или употребить остатки пищи, независимо от их калорийности или полезности. Но вы можете заранее подготовиться к следующей волне голода, снабдив себя здоровыми перекусами. По словам eatthis.com, они не только быстро насытят, но и будут поддерживать ваш организм в тонусе длительное время.

Миндаль

Это отличный вариант для быстрого перекуса, содержащий много белков, помогающих обуздать аппетит и поддерживать сытость. К примеру, 100-калорийная порция миндаля содержит около 4 граммов белка. Кроме того, благодаря аминокислоте L-аргинина миндаль способствует уменьшению жира на животе и помогает наращивать мышечную массу.

Бананы

Бананы – это природный продукт, прекрасно борющийся с голодом. Они содержат клетчатку (около 3 граммов на средний банан) и 14 граммов природного сахара, снабжая вас энергией при минимуме калорий (около 105). Кроме того, высокое содержание калия в бананах способствует здоровью мышц.

Овсянка

Когда возникает голод, может быть соблазн дотянуться до коробки с хлопьями. Но лучше выбрать овсянку. Согласно исследованию, опубликованному в Журнале Американского колледжа питания, употребление овсяной каши дает большее чувство сытости, чем холодные хлопья. Это объясняется высоким содержанием нерастворимой клетчатки, наполняющей желудок.

Яблоки

Этот естественный перекус не только насытит и добавит энергии, но и поможет бороться с жиром на животе. Яблочная кожура содержит урсоловую кислоту, которая способствует росту мышц и активирует бурый жир – полезный тип жира, помогающий сжигать калории.

Хумус

Хумус, который производится из нута, богат белками и помогает чувствовать сытость длительное время. Дополнительно он стимулирует употребление овощей, богатых клетчаткой. Согласно исследованию, потребление бобовых (такие как нут, фасоль, чечевица) значительно снижает аппетит и поддерживает чувство сытости.

Миндальное масло

Эта полезная закуска содержит мононенасыщенные жиры, которые держат вас сытыми. Миндальное масло прекрасно сочетается с цельнозерновыми крекерами или бананами. Главное – выбрать продукт, содержащий только орехи и соль.

Нежирный греческий йогурт

Нежирный греческий йогурт – это идеальный способ утолить голод, поскольку он содержит более 20 граммов белка и обеспечивает до 20% суточной потребности в кальции. Этот продукт помогает бороться с аппетитом и поддерживать баланс в пищеварительной системе.

Авокадо

Несмотря на свою жирность, авокадо богат полезными мононенасыщенными жирами, помогающими контролировать аппетит. Одно исследование показало, что употреблявшие половину авокадо на обед в течение следующих нескольких часов испытывали меньшую потребность в пище.

Малина

Малина – это еще один естественный борец с голодом. Исследование показало, что женщины, потреблявшие малину, съедали меньше калорий в течение следующего часа, чем употреблявшие калории из конфет. Малина содержит 8 граммов клетчатки на чашку, что помогает утолить аппетит.

Твердые продукты

Хотя смузи и соки популярны, они не всегда эффективны в голоде. Жесткая пища обеспечивает более длительное чувство сытости, поскольку организм переваривает ее медленнее. Жевание также способствует ощущению насыщения, что делает твердую пищу лучшим выбором для борьбы с голодом.

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