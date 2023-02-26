Что нельзя делать женщинам во время месячных: развенчание мифов

На днях Испания первой в Европе на законодательном уровне позволила женщинам брать отпуск во время менструации. Несмотря на то, что врачи отмечают: месячные – не болезнь, это все же довольно деликатное состояние, во время которого женщинам рекомендуется внимательно относиться к собственному самочувствию. Руководствоваться надо именно этим критерием, а не многочисленными мифами, которыми окутана менструация.

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Чтобы развенчать наиболее популярные мифы, "Факты ICTV" обратились к гинекологу, кандидату медицинских наук Ольге Лашкул. Она рассказала, в каких из этих стереотипов есть рациональное зерно, а что является сплошной выдумкой.

Боль является обязательным спутником месячных

Считается, что во время ежемесячного кровотечения для женщины естественно ощущать боль, поэтому ее нужно просто претерпеть. На самом деле сильный дискомфорт возникает не у всех женщин – некоторые могут вообще ничего не чувствовать. Но если вы все же страдаете от менструальной боли, то ставить жизнь на паузу из-за естественного состояния не стоит. Оцените свои ощущения по шкале от 0 до 10, где 0 – это полное отсутствие боли, а 10 – такая сильная боль, что пора вызывать скорую. Все, что от 5 баллов и выше означает – обезболивание вам нужно.

Физические нагрузки следует исключить

На самом деле легкие тренировки способны облегчить менструальный дискомфорт. Поэтому йога или танцы пойдут даже на пользу – помогут расслабить матку и облегчить боль. А вот силовые упражнения действительно стоит ограничить, потому что они могут усилить кровопотерю. В общем, ориентируйтесь на свои ощущения. Если во время выполнения определенного упражнения вас что-то беспокоит, просто замените его другим.

Горячую ванну принимать запрещено

Некоторые врачи даже советуют полежать в горячей воде, чтобы уменьшить болевой синдром. Если грелка помогает во время месячных, то целая ванна и подавно. Поэтому, если вас не смущает, что в воду попадет кровь, позвольте себе такой способ релакса.

Секс противопоказан

Четкого запрета на интим во время месячных нет. Если вас и вашего партнера все устраивает, то ни в чем себе не отказывайте. Тем более что у женщин в эти дни цикла может усилиться либидо, а оргазм при этом способен устранить дискомфорт в животе и спине и даже ускорить окончание менструации. Однако из-за повышенного риска заражения половыми инфекциями, присущего этому периоду, непременно воспользуйтесь презервативом.

Во время месячных невозможно забеременеть

На самом деле, это не так. Оплодотворение вполне может произойти. Только из-за отслойки слизистой матки, которая происходит во время месячных, яйцеклетка не сможет прикрепиться. К тому же у женщин, имеющих короткий менструальный цикл, из-за незащищенного секса во время месячных беременность может наступить позже. Все из-за способности сперматозоидов жить в женском теле до 7 дней. Поэтому, если у вас незащищенный контакт случился на 4-5 месячных, а овуляция у вас происходит на 10-й день цикла, успешное оплодотворение вполне возможно. А значит, если вы не планируете беременность, это еще одна причина заниматься любовью в эти дни с барьерной защитой.

Чтобы облегчить месячные, нужно принимать препараты для разжижения крови.

В действительности такое лекарство может увеличить продолжительность менструации и усилить кровопотерю. Потому принимать его просто так не надо. Если же вы нуждаетесь в разжижении крови на постоянной основе, обсудите этот вопрос со своим врачом.

Можно проводить обследование молочных желез

В разные периоды менструального цикла молочные железы тоже переживают разное состояние. Вот почему они могут болеть перед месячными. Эти изменения отражаются и на результатах УЗИ или маммографии. Поэтому врачи советуют подождать окончания кровотечения и уже после этого обращаться за такой диагностикой.

Донорство крови запрещено

Строгого запрета на донорство во время месячных не существует, но оно все же нежелательно. Прежде всего, не стоит усиливать естественную кровопотерю, добавляя к ней искусственный забор. Это может отрицательно повлиять на самочувствие. К тому же, во время менструации в крови женщины снижается уровень гемоглобина, а это значит, что сданная кровь будет не очень качественной. Поэтому действительно лучше подождать, когда менструация закончится и тогда обращаться на донорский пункт.

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