Что нужно есть, чтобы сохранить молодость: 5 полезных продуктов

Ни для кого не секрет, что все мы стареем, но хорошая новость состоит в том, что мы можем влиять на то, как мы при этом чувствуем себя и смотримся. По словам Eatthis, включая в свой рацион определенные продукты, мы можем минимизировать негативное влияние старения на наш организм как физический, так и психический.

1. Устрицы

Научно подтверждено, что устрицы помогают бороться с возрастной утратой мускул, так как содержат белок, защищающий мускулы. Кроме того, они являются отличным источником цинка, который важен для превращения витамина А в полезную форму для поддержания здоровья глаз. Некоторые исследования даже предполагают, что цинк может замедлить прогрессирование дегенерации желтого пятна, являющегося основной причиной потери зрения.

2. Зеленый чай

Исследователи обнаружили, что полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, могут фактически блокировать накопление бляшек в артериях, предотвращая сердечные заболевания. Этот волшебный напиток не только обладает противовоспалительными свойствами, которые борются со старением, но и улучшает эластичность кожи, предотвращая появление морщин.

3. Виноград

Насыщенный антоцианами виноград предлагает широкий спектр преимуществ, которые борются со старением. Кроме противоартритных свойств, он также стимулирует выработку коллагена в сетчатке, защищая ваши глаза от возрастной дегенерации желтого пятна.

4. Грибы шиитаке

Поддерживайте свой молодой вид с помощью грибов шиитаке, которые богаты медью. Она необходима для выработки пигмента в коже и волосах. Только полстакана грибов шиитаке покрывает 71 процент рекомендованной суточной нормы меди и содержит только 40 калорий.

5. Сыр Чеддер

Потребление сыра чеддера не только удовлетворяет ваш вкус, но и помогает сохранить вашу сияющую улыбку. С возрастом наши зубы теряют свой блеск. Однако перекусывая сыром чеддер, вы можете повысить уровень рН в полости рта и уменьшить изменение цвета зубов.

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