Что нужно знать о лизине – "чудо"-аминокислоте, которая решает многие проблемы со здоровьем
Лизин – это одна из незаменимых аминокислот, которую организм не может синтезировать самостоятельно. Ее приходится искать в продуктах питания, ведь лизин играет важную роль во многих физиологических процессах.
Он способствует усвоению кальция из пищи, выработке коллагена, укреплению иммунитета, заживлению ран и регуляции уровня сахара в крови. OBOZ.UA решил подробнее рассказать о пользе аминокислоты.
Что будет, если употреблять недостаточно лизина
Дефицит лизина может привести к усталости и мышечной слабости, снижению иммунитета, проблемам с кожей, волосам и ногтям, остеопорозу и даже депрессии.
Какие продукты содержат этот элемент
Необходимое количество лизина можно получить, если в рационе есть мясные продукты (говядина, свинина, баранина, курица, индейка, рыба и морепродукты), яйца, молоко, творог, бобовые, орехи или семена и зерновые культуры.
Проще говоря, лизин содержится в продуктах, богатых белками. Если получать его приходится через пищевые добавки, нужно перед этим проконсультироваться с врачом.
Какие изменения в организме можно почувствовать, стабилизировав употребление лизина
Если не пренебрегать этим микроэлементом регулярно, можно ощутить положительные изменения в теле. Иммунитет станет крепче, а зубы и кожа – здоровее. Кроме того, можно будет наблюдать за улучшением когнитивных функций, снижением ощущения стресса и эмоциональной нестабильности.
Выносливость, здоровый и крепкий сон, понижение уровня холестерина в крови – это также "бонусы", которые получит ваше тело, если будет получать достаточное количество лизина в день.
Ранее OBOZ.UA писал о 5 продуктах, которые содержат много белка и должны стать частью вашего рациона.
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