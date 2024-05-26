Что нужно знать перед употреблением кукурузы: ее пищевая ценность
Не зря кукуруза пользуется такой популярностью среди людей. Она невероятно полезна для здоровья и помогает снизить риск хронических заболеваний, а именно сердца и диабета второго типа.
Об этом сообщили в health. В кукурузе содержится нерастворимая клетчатка, помогающая пищеварению. Более того, она не имеет глютена, а потому является альтернативой пшенице.
В кукурузе есть разные витамины и минералы. В частности, речь идет о витамине А, который необходим организму человека из-за того, что положительно влияет на слизистые, зубы, скелетные и мягкие ткани, способствует хорошему зрению и поддерживает иммунную систему.
Более того, кукуруза содержит калий, поддерживающий здоровое артериальное давление, функцию сердца и сокращение мышц.
Польза кукурузы:
Улучшение пищеварения
Кукуруза имеет нерастворимую клетчатку, которая помогает стулу. Кроме того, потребление пищевых волокон может помочь похудеть. Поэтому кукуруза помогает поддерживать здоровую массу тела и повышает чувство сытости.
Предотвращение появления определенных болезней
Согласно исследованиям, потребление кукурузы помогает снизить риск сердечных заболеваний, колоректального тока, диабета второго типа и ожирения.
Содержимое антиоксидантов
В кукурузе содержатся лютеин и зеаксантин, это антиоксиданты, которые помогают в защите глаз и уменьшении риска возникновения проблем с ними.
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