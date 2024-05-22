Как лук влияет на здоровье: действительно ли он полезен
Лук имеет выразительный вкус, но и невероятную пользу для здоровья. Еще наши предки использовали этот овощ в лекарственных практиках.
Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что лук богат важными минералами, а именно марганцем, фосфором и медью. Она также содержит биологически активные соединения и флавоноиды.
Преимущества лука в рационе:
Воздействие на иммунитет
Лук содержит витамин С, который укрепляет иммунную систему и помогает бороться с инфекциями и болезнями. Потребляя этот овощ, вы можете уменьшить воспаление и окислительный стресс.
Укрепление сердца
Лук может снизить уровень холестерина и артериальное давление, что в результате уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Противоопухолевые свойства
Согласно исследованиям, соединения, находящиеся в луке, оказывают противораковое действие. Речь идет о кверцетине и сере. Они могут помочь угнетить рост раковых клеток и снизить риск определенных типов рака.
Контроль уровня сахара в крови
Употребление лука помогает снизить уровень сахара в крови, что особенно полезно для людей с диабетом.
Улучшение пищеварения
Клетчатка в луке способствует улучшению пищеварения и здоровью кишечника.
Противовоспалительный эффект
В луке содержатся антиоксиданты, которые обеспечивают противовоспалительные преимущества, что в результате может снизить риск хронических воспалительных состояний, в том числе и артрита.
Кости
Лук содержит кальций, который необходим для поддержания прочности костей и предотвращения остеопороза.
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