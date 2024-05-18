Кому нельзя есть фисташки: риски, связанные с их потреблением
Фисташки считаются одними из самых популярных орехов в мире. Благодаря своему сладкому вкусу и нежной текстуре их можно использовать при приготовлении закусок, салатов и десертов.
Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что потребление этих орехов связано с рядом преимуществ для здоровья человека. Речь идет от понижения артериального давления до защиты от понижения когнитивных функций. Однако, несмотря на риски, у фисташки есть определенные риски.
Риски потребления фисташек
Следует помнить о калорийности и содержании соли в фисташках. Хотя орехи имеют полезные питательные вещества, такие как клетчатка и белок, чрезмерное потребление их может привести к превышению нормы калорий и появлению лишнего веса.
Особое внимание следует уделять соленым вариантам фисташек, поскольку они могут содержать большое количество добавленного ингредиента. Поэтому тем, кому следует избегать продуктов с высоким содержанием соли, следует отдавать предпочтение сырым или несоленым жареным орехам.
Более того, людям с аллергией на эти орехи следует избегать потребления фисташек и продуктов, в составе которых они есть.
Советы по безопасному потреблению фисташек
- Выделяйте себе всего одну порцию фисташек в день, если вы следите за калориями;
- фисташки могут использовать в различных блюдах и закусках;
- фисташки рекомендуется хранить в холодильнике или в морозильной камере в стеклянной таре.
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