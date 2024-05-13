Когда садиться ужинать: лучшее время для последнего приема пищи за день

Во многих странах культура раннего ужина строго соблюдается. Традиционно – это 5 часов вечера. Такие правила возникли не на пустом месте, они имеют под собой основания и подтверждены многими научными исследованиями.

В этой статье OBOZ. UA расскажет, почему ранний ужин полезен, и каким должен быть максимальный перерыв от последнего приема пищи до сна.

Между ужином и сном проходит 3-4 часа

Прием пищи непосредственно перед сном ведет к несварению желудка, кислотному рефлюксу, метеоризму и спазмам в кишечнике. Это происходит потому, что пища не переваривается должным образом в лежачем положении.

Кроме того, если между ужином и сном проходит меньше 3-4 часов, пищеварительная система работает, пока вы спите, что существенно ухудшает качество отдыха.

У тех, кто поздно ужинает, снижается способность сжигать жир

Поздний ужин может привести к набору веса, независимо от калорийности пищи.

Недавнее исследование показало, что в таких случаях уровень сахара в крови почти на 20 % выше. Кроме того, способность сжигать жир, у тех, кто ест за 1-2 часа до сна, снижается на 10 %.

Поздний прием пищи плохо влияет на работу сердца

Считается, что ночью кровяное давление должно снижаться минимум на 10 %. Однако поздний ужин мешает этому процессу, что повышает риск сердечных заболеваний.

В таком случае калории превращаются в триглицериды – жирные кислоты, увеличивающие риск инфарктов и инсультов.

Ранний ужин означает своевременный завтрак

Если вы поздно ужинаете, вы не сможете правильно выбрать время для завтрака.

Завтрак – самый важный прием пищи, и его пропуск ведет к снижению энергии. И наоборот, если вы ужинаете рано, ваш завтрак будет оптимальным и обеспечит высокий уровень энергии на весь день.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, какие продукты нужно обязательно включить в свой рацион питания.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.