Что о вас говорит ваша форма тела: результаты исследования

Наши предубеждения влияют на то, как мы воспринимаем и судим других. В частности, согласно исследованию от Journal of Sex Research под названием "Влияние формы тела на впечатление от сексуальных черт" ученые обнаружили, как физическая форма и комплекция тела влияет на восприятие людей в сексуальном плане.

На что именно мы обращаем внимание, оценивая других людей и как работает связь между разумом и телом? В Eat This, Not That! поделились подробностями исследования по человеческой психологии.

Как проводилось исследование

Для получения результатов, исследования проводились учеными из Лаборатории наблюдений и исследований по вопросам гендера и сексуальности (O.R.G.A.S.M.) при Канадском политехническом университете Квантлен. Чтобы выявить основные критерии оценивания, ученые опросили почти 900 участников в возрасте от 16 до 71 года, показывая им на компьютере изображения пяти мужских и пяти женских тел.Участников попросили приписать этим телам определенные черты, от личностных до сексуальных, включая неразборчивость в половых связях и агрессивность.

Форма тела мужчин, которые считаются сексуально неуверенными

Мужчины, которые являются "очень худыми, толстыми или очень толстыми", не воспринимаются обществом, как "сексуально уверенные" или "сексуально доминирующие". В то же время "худые" мужчины считаются более привлекательными, а также ассоциируются с уверенностью и доминированием.

Форма тела женщин, которые воспринимаются как отчаянные

В то же время женщин со средней фигурой, а также тех, кто является "очень худыми" или "худыми", считают имеющими "экстравертные сексуальные черты". Между тем женщин с большими и полными фигурами часто воспринимают негативно, считая их сексуально бесшабашными или подавленными.

Естественные предубеждения

По мнению ученых, это исследование установило, что люди систематически делают выводы о сексуальных чертах на основе формы тела. Полных людей воспринимают менее позитивно, считая их более сексуально бесшабашными и подавленными. Кроме того, стереотипные представления о сексуальности базируются на гендерных стереотипах: мужчины должны быть сексуально агрессивными, а женщины - сексуально покорными.

Двойные стандарты в отношении женщин

Стоит отметить, что несмотря на противоречивые данные, относительно женской экстраверсии, результаты исследования показали, что все типы женского телосложения положительно связаны с сексуальной интроверсией. Комментируя этот факт, авторы исследования отметили, что: "Хотя это кажется парадоксальным, учитывая одновременную положительную связь некоторых из этих органов с сексуальной экстраверсией, мы предполагаем, что это может свидетельствовать о сложных двойных стандартах, которые общество имеет в отношении женской сексуальности".

