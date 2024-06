Подтянутая мужская фигура в любом возрасте: самые полезные упражнения

Для поддержания подтянутого телосложения в любом возрасте главное внимание следует уделять физическим упражнениям. Причем силовые тренировки будут играть здесь ведущую роль.

Специалисты рассказали о некоторых из лучших ежедневных силовых упражнений для мужчин, чтобы оставаться в форме, ведь они уменьшают процент жира в теле и формируют мышцы. Рекомендуется выполнять силовые упражнения по крайней мере три-пять раз в неделю не менее 45-60 минут, говорится в материале Eat This Not That .

Отжимания

Это упражнение является основным элементом тренировки верхней части тела, поскольку способствует развитию силы и кардио-тренировке. Отжим можно использовать различными способами: от быстрого изотонического движения до медленного и контролируемого изометрического удержания. Можно отжиматься, образовав телом прямую линию. Согнитесь в локтях, чтобы опустить грудь к земле и поднимитесь.

Приседания

Это упражнение способно задействовать большинство основных групп мышц ног. От квадрицепсов до седалищных и подколенных сухожилий. Для приседаний обычно требуется дополнительная нагрузка, чтобы ускорить процесс наращивания мышц. Для выполнения расставьте ноги на ширине плеч или бедер и возьмите по гантели в каждую руку. Согните оба колена и отведите бедра назад, опускаясь в приседания. Опускайтесь, пока бедра не станут параллельны полу. Затем нажмите на ноги, чтобы подняться.

Подтягивание

Это отличное упражнение, которое развивает ваши верхние мышцы. Кроме привлечения мышц спины, это упражнение может увеличить силу рук и плеч. Для выполнения подойдите под перекладину и используя хват сверху, расположите руки пошире размаха плеч. Активируйте свое ядро ​​и отведите плечи назад, пока вы висите на перекладине. Затем согните оба локтя и натяните верхнюю часть тела до перекладины, пока ваш подбородок не коснется ее. Когда вы достигнете вершины, с помощью контроля опуститесь в исходное положение.

Выпады

Выполнение этого упражнения отлично подходит для подколенных сухожилий и ягодиц с акцентом на квадрицепсах. Для выполнения расставьте ноги на ширине плеч и поднимите верхнюю часть тела. Держите гантель двумя руками. Сделайте большой шаг вперед одной ногой, погружаясь в выпад. Следите, чтобы колено передней ноги не выходило за пальцы. Нажмите на переднюю пятку, чтобы встать. Выступите задней ногой вперед и проделайте выпад в ту сторону.

Планка удержания

Это упражнение называют одним из лучших ежедневных силовых упражнений для мужчин. Ведь при ее выполнении задействуются многие мышцы одновременно. Несмотря на то, что большое внимание уделяется брюшному прессу, другая часть тела упорно трудится, чтобы удерживать все стабильно и в выровненном состоянии. Вы можете выполнять планку для прямых рук или планку для предплечий. Планка с прямыми руками требует, чтобы вы нажимаете на подошвы ног и располагали запястья на одной линии с плечами. Планка предплечья требует, чтобы вы опустились на предплечье и удерживали это положение, сохраняя плотное ядро ​​и прямое тело. Убедитесь, что ваша поясница не прогибается.

Ранее OBOZ.UA рассказал о полезных упражнениях по настенному фитнесу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.