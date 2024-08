Что пить, чтобы вернуться в форму: советы для тех, кто стремится похудеть

Если вы чувствуете, что давно не были в своей "лучшей форме" и хотите вернуться к тем временам, когда вы могли покупать джинсы на перо размеров меньше, вам не обойтись без комплекса по упражнению и рациону. Кроме того, на этапе изменений вам понадобится часто употреблять воду, чтобы поддерживать оптимальный уровень гидрации в организме.

Однако, если вам мало одной воды, хочется чего-нибудь полезного и разнообразного, рекомендуем ознакомиться с этим списком. В Eat This, Not That! поделились напитками, которые могут помочь облегчить процесс похудения.

Томатный сок

Несмотря на содержание сахара, этот сок стоит вашего внимания. Исследования показали, что ежедневное употребление томатного сока снижает жир, окружность в зоне талии и общий вес. Томатный сок снижает уровень холестерина и повышает уровень антиоксиданта ликопина, который укрепляет иммунитет и защищает от болезней.

Органическое молоко

Выбирайте молоко от коров, употребляющих органическую пищу и траву. Это позволит избежать воздействия гормонов и антибиотиков. Коровы, питающиеся травой, дают молоко с большим содержанием жирных кислот омега-3 и CLA, которые улучшают здоровье. CLA поддерживает иммунную систему, регулирует уровень сахара в крови и снижает риск сердечных заболеваний.

Детокс-вода

Добавьте в воду кусочки фруктов с детоксикационными свойствами, чтобы сделать ее потребление более приятным. Это поможет извлечь пользу из фруктов и соблюдать нормы потребления воды.

Чай улун

Для похудения следует попробовать чай улун, богатый катехинами, которые повышают способность организма метаболизировать жиры. Регулярное употребление этого чая поможет снизить вес и улучшить фигуру.

Манго Ласси

Манговый ласси – это традиционный индийский и пакистанский напиток из йогурта, манго, молока, сахара и специй, таких как кардамон. Он известен своим освежающим вкусом и кремовой текстурой. Ласси содержит полезные пробиотики, которые незаменимы для здоровья кишечника.

Черный кофе

Перед тренировкой выберите чашку черного кофе вместо энергетических напитков. Она поможет увеличить выносливость и быстроту реакции без лишних калорий и сахара. Черный кофе является безопасным и эффективным источником кофеина для улучшения спортивных результатов.

Шоколадное молоко

Комбинация углеводов и белков после тренировки помогает восстановить энергию и нарастить мышцы. Не обязательно покупать дорогие восстановительные напитки для этого, потому что шоколадное молоко может быть отличной альтернативой. Оно не только дешевле, но и гораздо вкуснее.

