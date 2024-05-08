Что поможет поддерживать здоровье десен

Поддержание здоровья десен имеет решающее значение для комплексной гигиены полости рта. Пренебрежение этим может привести к серьезным заболеваниям и даже потере зубов. News Bytes рассказал о советах, которые помогут вам сохранить здоровье десен.

Использование зубной нити

Не забывайте о важности ежедневного использования зубной нити, поскольку она эффективно удаляет налет между зубами. Использование перед сном может помочь предотвратить отек десен и ненужных визитов к стоматологу.

Чистка зубов

Чистите зубы по меньшей мере дважды в день, чтобы удалить частицы пищи и предотвратить накопление налета. Не менее важно чистить язык, чтобы устранить бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта. После чистки зубов прополощите рот ополаскивателем.

Профессиональная чистка

Рекомендуется профессионально чистить зубы у стоматолога каждые шесть месяцев, даже если вы соблюдаете необходимую гигиену полости рта в домашних условиях. Удаление камней предотвращает появление кариеса и защищает десна от заболеваний пародонта. Кроме того, это помогает удалить пятна, вызванные курением или употреблением чая и кофе.

Зубная паста

Выбирайте зубную пасту, содержащую фтор. Это поможет замедлить разрушение эмали, предотвратить кариес, укрепить слабые участки и сохранить здоровье зубов.

Еда

Яблоки приносят пользу зубам, если есть их каждый день. Имбирь, известный своими противовоспалительными свойствами. Потребление продуктов, богатых кальцием, таких как молоко, сыр и йогурт, помогает поддерживать крепкие зубы и десны.