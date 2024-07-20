Что приготовить из цикория: несколько полезных вариантов

Цикорий предлагает множество преимуществ для здоровья. Согласно исследованиям, он является хорошим источником антиоксидантов и пребиотиков, поэтому поддерживает здоровое пищеварение, контролирует уровень глюкозы в крови и положительно влияет на иммунную функцию.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что, несмотря на невероятную пользу, цикорий может иметь побочные эффекты при потреблении некоторыми людьми.

Риски потребления цикория

У некоторых людей может возникать аллергия на цикорий.

"Люди с аллергией на березовую пыльцу могут иметь большую вероятность аллергии на цикорий, поскольку белковые структуры растений схожи", – отметили эксперты.

Более того, употребление большого количества цикория может привести к желудочно-кишечным проблемам, а именно вздутию живота, дискомфорту в животе и метеориозу. Тупо лучше начать употреблять цикорий из умеренных количеств, постепенно увеличивая.

Советы по потреблению цикория

Эксперты советуют добавлять листья цикория к разным салатам. Также для получения пикантного гарнира можно пассировать листья цикория с оливковым маслом и чесноком. Для вкусного напитка, заменяющего кофе, можно заварить корень цикория. Кроме этого, его можно смешать с кофейной гущей для дополнительного насыщения.

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