Полезные варианты завтраков: обязательно приготовьте
Завтрак – главный прием пищи, влияющий на самочувствие человека в течение всего дня. Поэтому важно правильно выбирать то, что есть после пробуждения.
Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что для общего здоровья необходимы белок и клетчатка. В частности, завтрак с высоким содержанием белка и клетчатки может помочь достичь ваших целей в питании и обеспечить энергией.
Полезные варианты завтраков:
Греческий йогурт с малиной и гранолой
Греческий йогурт содержит белок, кальций и фосфор. В то время как малина обеспечивает организм антиоксидантами.
Эксперты советуют выбирать гранола, содержащую грецкие орехи и семена подсолнечника, поскольку они богаты белком и клетчаткой, полезными жирами и антиоксидантами.
Овсянка с миндалем и яблоками
Овес содержит бета-глюкан, клетчатку, что может поддерживать здоровье кишечника. На завтрак в овсянку можно добавить корицу, миндаль, яблоки. В то время как для добавления большего количества белка, кашу можно приготовить на молоке.
Тосты с сыром и авокадо
Выбирайте хлеб с высоким содержанием волокна, содержащий клетчатку и белок. На тост положите сыр, а сверху положите авокадо, являющееся источником полезных ненасыщенных жиров.
Блинчики с черникой
Блинчики содержат белок благодаря содержанию яиц, их можно дополнить черникой, которая предлагает 3,55 г клетчатки. Для сладости добавьте немного кленового сиропа.
Гречневая каша
Гречка богата магнием, медью и марганцем. Одна чашка вареной гречки обеспечивает 5,68 г белка и 4,54 г клетчатки.
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