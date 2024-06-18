Как легко отказаться от сахара: действенные советы
Сахар может улучшить вкус разных блюд и обеспечить организм человека быстрым источником энергии. Однако слишком большое количество продуктов, содержащих сахар, может привести к негативным последствиям.
Об этом сообщили в health. Некоторые продукты могут содержать натуральный сахар, а именно фруктозу, а молочка – лактозу.
Потребление слишком большого количества сахара может привести к диабету второго типа, болезни сердца и кариесу зубов.
Как уменьшить потребление сахара
Для начала нужно выяснить, в каких продуктах, которые вы любите, содержится наибольшее количество сахара. Для того чтобы минимизировать добавленный сахар, нужно:
- в кофе или других напитках заменить сахар на подсластитель;
- выбирать напитки с низким содержанием сахара, а именно воду, несладкий чай, молоко;
- потреблять разнообразные продукты, содержащие клетчатку, белок и здоровый жир в течение всего дня, это поможет предотвратить постоянную тягу к сладости;
- выбирайте полезные закуски. Речь идет о фруктах, орехах, семенах, овощах и хумусе;
- отдавайте предпочтение продуктам питания, в которых нет сахара. Это могут быть йогурт, орехи;
- покупайте несладкие продукты и самостоятельно подслащивайте их с помощью фруктов или меда.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить яйца, чтобы быстрее похудеть.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.