Что происходит с артериальным давлением, когда вы регулярно едите сыр: объяснение кардиологов

Сыр давно считается одним из самых любимых продуктов в мире, но вокруг его влияния на здоровье сердца ведется немало споров. Одни эксперты называют его полезным источником кальция и белка, другие – предостерегают из-за высокого содержания соли и жиров в некоторых сортах.

Особенно это волнует людей, которые следят за артериальным давлением и стараются питаться более сбалансировано. Кардиологи и диетологи объяснили Parade, как именно сыр влияет на организм и какие виды стоит выбирать, чтобы не навредить сердцу.

Диетолог Эбби Шарп объясняет, что сыр содержит важные питательные вещества – кальций, калий и биоактивные пептиды, особенно если речь идет о ферментированных молочных продуктах. По ее словам, это важно, ведь значительная часть людей не получает достаточно кальция, необходимого для здоровья костей.

Однако врачи обращают внимание, что различные виды сыра могут по-разному влиять на сердечно-сосудистую систему. Если бекон, колбасы или мясные деликатесы давно считаются нежелательными для людей с проблемами давления, то с сыром ситуация не так однозначна.

Эксперты объяснили, что для большинства людей обычный сыр не вызывает резких скачков давления ни сразу после употребления, ни при умеренном регулярном потреблении.

Диетолог Джесс Рыбка отмечает, что в большинстве случаев сыр не имеет мгновенного влияния на показатели давления. Кардиолог Джой Гелбман также говорит, что научные данные не демонстрируют значительного долговременного негативного эффекта от обычных сыров.

"Существует ограниченное количество данных об остром влиянии потребления сыра на кровяное давление. Что касается ежедневного потребления сыра, одно рандомизированное контролируемое исследование показало, что ежедневное потребление сыра чеддер обычной жирности в течение шести недель не повлияло на дневное кровяное давление по сравнению с контрольной диетой без молочных продуктов. Кроме того, многочисленные исследования не показали разницы во влиянии на кровяное давление между низкожирным и полножирным молочным сыром", – говорит она.

Впрочем, эксперты выделяют одну категорию сыров, которая может быть опасной для людей с гипертонией, – ультраобработанные плавленые сыры. Они часто содержат избыточное количество натрия, а именно избыток соли напрямую связан с повышением артериального давления.

Кардиолог Рэнди Гулд объясняет: "Сыры с высоким содержанием натрия могут повысить кровяное давление. Потребляя большее количество натрия, организм втягивает воду в сосуды, чтобы разбавить ее, увеличивая общий объем крови и кровяное давление".

Кроме соли, специалисты советуют обращать внимание и на количество насыщенных жиров в сыре. Исследования показывают, что питание с избытком насыщенных жиров может негативно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы и способствовать повышению давления.

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение сортам с меньшим содержанием натрия – например, швейцарскому сыру, свежей моцарелле или рикотте. А вот фету, пармезан, сыр с голубой плесенью и плавленые сыры желательно есть реже из-за высокого содержания соли.

"Если вы едите сыр ежедневно, вам нужно помнить о большом количестве натрия, которое вы потребляете, а затем сбалансировать это с другими продуктами питания в течение дня", – отмечает Гулд.

Эбби Шарп рекомендует не делать сыр главной частью блюда, а использовать его как вкусовой акцент. "Натрите сыр очень мелко и используйте более острые и ароматные сорта, чтобы небольшого количества было достаточно", – рекомендует она.

Например, во время приготовления пиццы диетолог советует уменьшить количество сыра примерно вдвое, добавить больше овощей и источников белка, таких как курятина. Это поможет сделать блюдо более сытным и снизить риск переедания.

Кроме того, эксперты советуют сочетать сыр с продуктами, богатыми калием – овощами, фасолью или бобами. Калий помогает частично нейтрализовать негативное влияние натрия на артериальное давление.

Специалисты заключают: полностью отказываться от сыра не нужно. Главное – выбирать менее обработанные сорта с умеренным содержанием соли и жира, а также соблюдать баланс в рационе. В таком случае сыр может оставаться частью здорового питания без вреда для сердца и сосудов.

