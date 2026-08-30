Что происходит с организмом, когда вы едите арахис: польза и возможные риски

Арахис – популярный продукт, который ценят не только за вкус, но и за питательную ценность. Он содержит белок, полезные жиры, клетчатку, магний и другие важные для организма вещества.

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Регулярное употребление арахиса в умеренных количествах может поддерживать здоровье сердца и пищеварения, а также помогать контролировать аппетит. В то же время важно знать о возможных недостатках этого продукта и учитывать размер порций, пишет eatthis.com.

Чем арахис может быть полезен?

Обеспечивает организм растительным белком

Арахис является достаточно концентрированным источником белка. Диетолог Дестини Муди отмечает: "На каждые 100 граммов арахиса приходится около 25 граммов белка".

Поэтому этот продукт может быть особенно полезен для людей, стремящихся увеличить количество белка в рационе, в частности для вегетарианцев и веганов. Аминокислоты, содержащиеся в арахисе, в том числе лейцин, участвуют в процессах восстановления и роста мышечной ткани. Это делает арахис подходящим продуктом для людей, регулярно занимающихся физической активностью.

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Может поддерживать здоровье сердца

Арахис содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые считаются полезными для сердечно-сосудистой системы.

По словам тренера и диетолога Джанны Маси, "эти полезные жиры помогают снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), который часто называют "плохим" холестерином, и повысить уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), или "хорошего" холестерина".

Такое влияние на липидный профиль может быть одним из факторов, помогающих снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Является источником магния

Магний необходим для нормальной работы нервной системы, мышц, костей и сердечно-сосудистой системы. Арахис может помочь увеличить его поступление с пищей.

Дестини Муди отмечает, что одна чашка арахиса обеспечивает около 30 процентов суточной нормы магния. Поэтому небольшая порция этого продукта может стать одним из способов разнообразить рацион и добавить в него больше этого важного минерала.

Помогает дольше оставаться сытым

Арахис сочетает в себе белок, клетчатку и жиры, благодаря чему после его употребления ощущение насыщения может сохраняться дольше.

"Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки арахис может способствовать ощущению сытости, что помогает контролировать аппетит и снижать общее потребление калорий", – объясняет Джанна Маси.

Жиры также перевариваются медленнее, поэтому арахис может помогать избежать быстрого возвращения чувства голода. Однако это не означает, что его можно есть без ограничений, ведь продукт достаточно калорийный.

Содержит антиоксидантные соединения

В организме постоянно происходят процессы, связанные с окислительным стрессом, а его чрезмерное накопление может негативно влиять на клетки.

Арахис содержит антиоксидантные вещества, среди которых п-кумаровая кислота и ресвератрол. Дестини Муди отмечает, что они помогают бороться с окислительным стрессом в организме.

Сбалансированный рацион, богатый разнообразными растительными продуктами, в целом может способствовать лучшей защите клеток от окислительного стресса.

Поддерживает нормальную работу пищеварительной системы

Клетчатка – ещё одна важная составляющая арахиса. Она необходима для нормальной работы кишечника, регулярного стула и профилактики запоров.

"Арахис поддерживает здоровое пищеварение, способствуя регулярному опорожнению кишечника и предотвращая запоры", – объясняет Маси.

Кроме того, пищевые волокна являются источником питательных веществ для полезных микроорганизмов кишечника, поэтому их достаточное количество в рационе помогает поддерживать здоровый микробиом.

Может способствовать более стабильному уровню сахара в крови

Арахис содержит мало углеводов и в то же время снабжает организм жирами, белком и клетчаткой. Такое сочетание может замедлять пищеварение и усвоение пищи.

Дестини Муди объясняет: "Жир в арахисе замедляет пищеварение, предотвращая резкое повышение уровня сахара в крови при употреблении с другими продуктами, особенно с теми, которые содержат много простых углеводов".

Исследования также связывают регулярное употребление орехов и арахиса с более благоприятными показателями метаболического здоровья. В то же время арахис не заменяет лечение или рекомендации врача для людей с нарушениями уровня глюкозы.

Какие недостатки следует учитывать?

Арахис достаточно калориен

Полезный состав не отменяет высокой энергетической ценности арахиса. Значительная часть его калорий приходится на жиры.

"Арахис, как и все другие орехи, содержит много полезных для сердца жиров, но это также означает, что он имеет высокое содержание калорий", – отмечает Муди.

Поэтому тем, кто следит за весом или суточной калорийностью рациона, лучше контролировать размер порции. Заранее отмерить количество арахиса может быть проще, чем есть его прямо из большой упаковки.

Содержит оксалаты

Арахис относится к продуктам, содержащим оксалаты. Эти природные соединения могут связываться с кальцием и участвовать в образовании кристаллов оксалата кальция.

Маси объясняет: "У предрасположенных к этому людей высокое потребление оксалата может способствовать образованию камней в почках, вызывая боль и дискомфорт".

Поэтому людям, у которых уже были камни в почках или которым даны соответствующие рекомендации врача, следует обсудить с специалистом количество продуктов с высоким содержанием оксалатов в своём рационе.

Соленый арахис может содержать слишком много натрия

Сам по себе натуральный арахис не относится к продуктам с высоким содержанием натрия. Проблема может возникнуть после добавления соли.

По словам Муди, сухожареный соленый арахис может содержать примерно 410 мг натрия на 100 г.

Избыток натрия в рационе нежелателен, в частности для людей, которым необходимо контролировать артериальное давление или страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в таких случаях целесообразнее выбирать несоленый или минимально соленый арахис. Ориентировочная норма потребления натрия для большинства взрослых составляет не более 2300 мг в день.

Так стоит ли есть арахис?

Да, арахис может быть полезной частью сбалансированного питания, если употреблять его в умеренных количествах. Он снабжает организм растительным белком, ненасыщенными жирами, клетчаткой и магнием, а также содержит антиоксидантные соединения.

Эти свойства могут способствовать поддержанию здоровья сердца, нормальной работе пищеварительной системы, контролю аппетита, восстановлению мышц и стабилизации уровня сахара в крови.

В то же время важно помнить о высокой калорийности продукта. Людям с повышенной чувствительностью к оксалатам или склонностью к образованию камней в почках стоит учитывать этот фактор. А тем, кто контролирует потребление натрия, лучше отдавать предпочтение несоленому арахису.

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