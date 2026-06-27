Что происходит с печенью, если регулярно пить пиво: врачи объяснили риски
Пиво часто считают одним из самых безопасных алкогольных напитков, особенно летом. Однако его регулярное и чрезмерное употребление может незаметно нанести серьёзный вред организму.
Больше всего от алкоголя страдает печень, которая отвечает за очищение крови и многие другие важные процессы. Специалисты объяснили eatthis.com, какие изменения происходят с этим органом и почему не стоит игнорировать тревожные симптомы.
Именно печень очищает кровь от токсичных веществ, в частности алкоголя. Кроме того, она участвует в выработке белков, ферментов и гормонов, необходимых для поддержания иммунной системы. Также этот орган синтезирует желчь, которая помогает переваривать жиры, выводит продукты обмена веществ и участвует в процессе свертывания крови.
Из-за такой важной роли для всего организма печень нуждается в бережном отношении. Если человек регулярно употребляет большие дозы алкоголя, даже если это только пиво, риск развития серьезных заболеваний существенно возрастает. Уже употребление более двух-трех бутылок пива ежедневно может негативно повлиять на состояние этого органа.
Одним из наиболее распространенных последствий является алкогольная жировая болезнь печени, или стеатоз. По оценкам специалистов, примерно 90 % людей, систематически злоупотребляющих алкоголем, имеют ту или иную степень этого заболевания. Причина заключается в том, что алкоголь нарушает нормальный процесс расщепления жиров, в результате чего они накапливаются в клетках печени.
Кроме того, при переработке алкоголя образуются токсичные соединения. Они могут вызывать воспаление, повреждать клетки печени и постепенно ослаблять защитные силы организма.
В то же время на ранних этапах ситуацию ещё можно исправить. Если человек полностью откажется от алкоголя хотя бы на несколько недель, печень способна восстановиться, а жировая болезнь – отступить.
Насторожить должны такие симптомы, как дискомфорт или боль в области печени, постоянная усталость и беспричинное снижение массы тела. Они могут свидетельствовать о развитии алкогольной болезни печени и требуют консультации врача.
Если же долгое время игнорировать проблему, заболевание может перейти в алкогольный гепатит – более опасное состояние, которое не всегда поддается лечению. Самым эффективным способом остановить его прогрессирование является полный отказ от спиртных напитков.
Длительное регулярное употребление алкоголя также приводит к образованию рубцовой ткани вместо здоровых клеток печени. Этот процесс называют фиброзом. Со временем он может перерасти в алкогольный цирроз – тяжелое заболевание, из-за которого печень постепенно теряет способность нормально выполнять свои функции. В самых тяжелых случаях единственным шансом на спасение становится трансплантация органа.
Если вы заметили тревожные симптомы или подозреваете, что алкоголь уже негативно повлиял на здоровье, не откладывайте визит к врачу. А чтобы снизить риск поражения печени, стоит максимально ограничить употребление алкоголя и не делать пиво ежедневной привычкой.
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