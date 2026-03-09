Популярный напиток, который может навредить вашему пищеварению

Иногда напитки, которые считаются полезными, могут иметь и скрытые недостатки. Многие люди выбирают их в надежде улучшить пищеварение и поддержать здоровье кишечника.

Однако не все популярные продукты действительно работают так эффективно, как обещает реклама. Эксперты объяснили parade.com, почему один из модных ферментированных напитков может быть не таким полезным для пищеварительной системы, как кажется на первый взгляд.

Если вы хотите поддерживать здоровье кишечника, обычно советуют придерживаться рациона, богатого питательными веществами: употреблять больше нежирного белка, овощей и фруктов и уменьшать количество сильно обработанных продуктов с высоким содержанием сахара. Однако в разговорах о здоровье пищеварительной системы часто забывают, что на ее состояние влияет не только пища, но и повседневные привычки. В кишечнике живут триллионы бактерий, которые помогают переваривать пищу, поддерживают иммунную систему и могут влиять на настроение и мышление. Эти микроорганизмы очень чувствительны ко всему, что попадает в организм – не только к пище, но и к напиткам. Например, вода необходима для нормального пищеварения и транспортировки питательных веществ в желудочно-кишечном тракте. Зато некоторые другие напитки могут нарушать баланс полезных бактерий, раздражать слизистую оболочку кишечника или способствовать развитию воспалительных процессов.

Многие популярные напитки позиционируются как "натуральные" или "полезные", поэтому не всегда легко понять их возможные недостатки. Некоторые из них содержат добавленный сахар, искусственные подсластители, эмульгаторы или значительные дозы кофеина. Все это может по-разному влиять на пищеварение в зависимости от особенностей организма. Люди с чувствительным желудком, синдромом раздраженного кишечника или другими проблемами пищеварительной системы могут испытывать вздутие, дискомфорт или изменение работы кишечника. Даже у тех, кто не имеет диагностированных заболеваний, регулярное употребление таких напитков может незаметно менять состав микробиома.

Поэтому стоит обращать внимание не только на то, что вы едите, но и на то, что пьете. Некоторые популярные напитки могут влиять на пищеварительную систему не так положительно, как кажется. Один из таких напитков особенно часто воспринимается как "суперполезный".

Речь идет о комбуче – ферментированный чай, который содержит антиоксиданты. Благодаря процессу ферментации, во время которого образуются живые микроорганизмы и органические кислоты, многие люди считают его полезным для пищеварения, объясняет диетолог-нутрициолог Кезия Джой.

Процесс ферментации происходит так: "Во время ферментации бактерии и дрожжи превращают сахар в органические кислоты, что придает комбуче характерный кисловатый вкус и создает впечатление, что напиток содержит много полезных микроорганизмов", – объясняет гастроэнтеролог Рокфорд Япп.

Благодаря популярности в сфере здорового образа жизни комбуча получила репутацию так называемого "супернапитка". Однако научные данные свидетельствуют, что многие ее широко рекламируемые преимущества остаются лишь потенциальными.

Основная проблема заключается в том, что состав комбучи может сильно отличаться. Некоторые варианты действительно содержат живые бактерии и дрожжи, однако их виды и количество зависят от способа производства, хранения и того, был ли напиток пастеризован. Большинство коммерческих брендов не указывают на этикетке точные штаммы микроорганизмов или их количество в порции.

"Многие продукты проходят термическую обработку для продления срока хранения, что значительно уменьшает количество живых бактерий. Даже если микроорганизмы присутствуют, часто нет доказательств, что они способны пережить действие желудочной кислоты или обеспечить ощутимую пользу для пищеварения. По сравнению с клинически исследованными пробиотическими штаммами, которые содержатся в некоторых продуктах или добавках, пробиотический эффект комбучи трудно предсказать. Различные методы производства, недостаток исследований и наличие дополнительных ингредиентов делают ее потенциальную пользу неопределенной", – объясняет Япп.

Поэтому комбучу не стоит рассматривать как основной источник пробиотиков. Скорее всего, это просто ферментированный напиток, который может иметь определенные преимущества, но не является гарантированным способом улучшить здоровье кишечника.

Сравнение с другими ферментированными продуктами

Если говорить просто, комбуча уступает многим другим ферментированным продуктам.

"Йогурт и кефир, например, обычно являются более надежными источниками пробиотиков, поскольку они ферментируются в контролируемых условиях с использованием конкретных штаммов бактерий. Кроме того, кефир часто содержит более широкий спектр полезных микроорганизмов", – отмечает Джой.

Ферментированные овощи, такие как квашеная капуста или кимчи, также обеспечивают организм пробиотиками, а еще содержат клетчатку – питательное вещество, которое поддерживает здоровье кишечных бактерий. По сравнению с этими продуктами, комбуча имеет значительно меньший пробиотический потенциал и, как правило, не содержит клетчатки. По словам Джой, ее можно считать лишь "легким дополнением" к другим полезным для кишечника продуктам.

Как добавленный сахар в комбуче влияет на пищеварение?

Еще один недостаток многих магазинных вариантов комбучи – значительное содержание добавленного сахара, который используют для поддержания процесса ферментации. Это может негативно сказываться на работе кишечника, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой.

"Сахар – одна из главных проблем. Хотя он нужен для ферментации, многие коммерческие напитки содержат его слишком много. Избыток сахара может питать менее полезные бактерии в кишечнике, а также вызывать вздутие, воспаление или резкие колебания уровня сахара в крови", – говорит Япп.

Как безопаснее употреблять комбучу?

Специалисты отмечают, что комбуча не настолько полезна для кишечника, как это часто подают в рекламе. Однако если вам нравится этот напиток, его можно употреблять время от времени – главное соблюдать умеренность.

Джессика ДеЛуиз, специалист по кулинарной медицине, советует начинать с небольших порций и постепенно увеличивать их. Такой подход подходит для любых пробиотических напитков или добавок. Она подчеркивает: "Не заставляйте себя пить то, что вам не нравится". По ее словам, газированность комбучи иногда может вызывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.

Также важно внимательно читать этикетки. Один из ключевых показателей – количество сахара.

Джой советует: "При выборе комбучи низкое содержание сахара должно быть одним из главных критериев. Регулярное потребление вариантов с высоким содержанием сахара, скорее всего, уменьшит потенциальные преимущества для пищеварения".

Людям с повышенным уровнем сахара в крови, ослабленным иммунитетом или во время беременности стоит относиться к комбучи с особой осторожностью. Лучшая стратегия – умеренность и индивидуальный подход.

Если возникают сомнения, перед введением нового продукта в рацион стоит проконсультироваться с врачом. Ведь состояние кишечника играет важную роль в общем здоровье, поэтому важно внимательно относиться ко всему, что вы употребляете.

